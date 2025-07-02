فرج عامر: أتوقع وصول الهلال السعودي إلى النهائي

شارك المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه منشوراً بشأن نادي الهلال السعودي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فرج عامر:"اتوقع وصول الهلال السعودي الي النهائي ،في بطولة كاس العالم المقامة في الولايات المتحدة حاليا".

أكد الناقد الرياضي عصام سالم أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خاض مباراته أمام الهلال السعودي بطموحات كبيرة، خاصة بعد تحقيقه العلامة الكاملة في دور المجموعات، إلا أن "الزعيم" السعودي ظهر بندية قوية تحت قيادة مديره الفني الجديد.

وأضاف سالم، خلال برنامج "الماتش" الذي يُقدمه الإعلامي ماركو مراد عبر قناة صدى البلد، أن المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، الذي تولى تدريب الهلال في 5 يونيو الماضي، نجح في ترك بصمة واضحة رغم قِصر فترة تواجده، مشيرًا إلى أن أداء "أزرق الرياض" تحت قيادته يوحي وكأنه يتولى المسؤولية منذ عامين، خاصة في ظل التناغم التكتيكي والانضباط داخل صفوف الفريق.

وتطرق عصام سالم إلى قوة المنافسة في الدوري السعودي، قائلًا:

"لدينا أزمة حقيقية بسبب تطبيق سياسة القطب الأوحد، وهو ما ينعكس سلبًا على مستوى الدوري المصري"، مؤكدًا أن التعاقدات الكبرى، مثل صفقة كريستيانو رونالدو مع النصر، والتي لم يسبق لها مثيل في تاريخ كرة القدم، ساهمت في رفع مستوى الكرة السعودية".

واختتم عصام سالم تصريحاته بالتأكيد على وجود مبالغة إعلامية في التعامل مع مشاركة الأهلي بكأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أهمية النقد الواقعي وتحليل المشاركة بعيدًا عن العاطفة، مع ضرورة العمل على تطوير منظومة كرة القدم المصرية بشكل شامل.