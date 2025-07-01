ترامب: زيارة نتنياهو المقبلة إلى واشنطن احتفالًا بتدمير منشآت إيران النووية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المرتقبة إلى واشنطن "ستكون احتفالًا قصيرًا بتدمير المنشآت النووية الإيرانية"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة "حققت نجاحًا كبيرًا في التعامل مع إيران".

وأكد ترامب في تصريحات أدلى بها اليوم أن "جميع الأهداف التي قُصفت داخل إيران دمرت تدميرا شاملا"، معتبرًا أن العقوبات المفروضة على طهران تجعل من الصعب عليها تحقيق أي تقدم حقيقي، وأضاف: "أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق مع إيران قريبًا".

وفي سياق آخر، أشار ترامب إلى أن هناك تقدمًا في المفاوضات المتعلقة بقطاع غزة، قائلاً: "أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق بشأن غزة الأسبوع المقبل".

وقال ترامب: "سأكون صارمًا مع نتنياهو الأسبوع المقبل".

وفي إسرائيل، أفادت القناة 12 نقلًا عن مصادر سياسية، أن عددًا من عائلات الرهائن المحتجزين في غزة طلبوا الانضمام إلى جولة نتنياهو في الولايات المتحدة ولقائه المرتقب مع ترامب.