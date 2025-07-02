الخارجية الأمريكية: رفض إيران التعاون مع وكالة الطاقة الذرية غير مقبول

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، مساء اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي، إن رفض إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية “غير مقبول”.

وأضافت بروس: لايزال لدى إيران فرصة وخيارا للتحول إلى السلام والإزدهار بالمنطقة، وبصباح اليوم قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نصيحة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بالسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعمل داخل إيران.

وقرر البرلمان الإيراني في وقت سابق، وقف عمل وكالة الطاقة الذرية في طهران.

وتوترت منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية؛ عندما تعثرت المفاوضات النووية بين إيران وأمريكا؛ لتهاجم إسرائيل، طهران بشكل مفاجئ.

ودخلت أمريكا على خط الحرب، مستهدفة المنشآت النووية الإيرانية.

ولوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الفترة الماضية، بتوجيه ضربة جديدة لإيران؛ إذا عادت لتخصيب اليورانيوم.