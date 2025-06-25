الخارجية الأمريكية: سنتخذ خطوات إضافية إذا حاولت إيران إعادة بناء برنامجها النووي

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قال سنتخذ خطوات إضافية إذا حاولت إيران إعادة بناء برنامجها النووي.



وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أننا نرفض أي دعوات لتشديد العقوبات على موسكو حتى لا نفقد نافذة محادثات السلام معها، وفرض العقوبات ضد روسيا يعني اعتراف الولايات المتحدة بعدم قدرتها على التفاوض.

وقد قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الهجوم الإسرائيلي على إيران لم يكن مبررا، مشيرًا إلى إنهم دعوا إلى وقف العدوان والعودة إلى مسار سياسي ودبلوماسي، وفق ما ذكرت شبكة سبوتنيك.

ذكر لافروف: مقترحات روسيا لتسوية الوضع حول إيران أُرسلت مسبقا إلى الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل وموسكو مستعدة لمناقشتها.

أضاف أن روسيا تفضل الدبلوماسية في سياق الوضع حول أوكرانيا ولتحقيق تسوية يجب القضاء على الأسباب الجذرية للصراع.

سبق ذلك أن قال الكرملين: قرار برلمان إيران تعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية نتيجة مباشرة للهجوم غير المبرر على إيران، معتبرًا أن سمعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تضررت بشدة بسبب الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على منشآت إيران.



أردف الكرملين تعليقا على تقييم ترامب للضربات على إيران لا نعتقد أن أي شخص يمكنه رصد بيانات واقعية حتى الآن.