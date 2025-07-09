نتنياهو عن اجتماعه مع ترامب: ركزنا على رهائن غزة ومواجهة إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ركز على الجهود المبذولة لتحرير الرهائن المحتجزين في غزة، وأكد تصميمه على "القضاء" على القدرات العسكرية والحكومية لحركة حماس.

وأضاف نتنياهو زاعما أنهما ناقشا عواقب وإمكانيات "النصر الكبير الذي حققناه على إيران"، خلال زيارته الثالثة للولايات المتحدة منذ أن بدأ ترامب ولايته الثانية في 20 يناير.

التقى ترامب مع نتنياهو يوم الثلاثاء للمرة الثانية في يومين لمناقشة الوضع في غزة، فيما أشار مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط إلى أن إسرائيل وحماس تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار بعد ما يقرب من عامين من الحرب.

وقال موقع أكسيوس نقلا عن مصدر مطلع على التفاصيل إن وفدا من قطر، المضيفة للمحادثات غير المباشرة بين المفاوضين الإسرائيليين وحركة حماس الفلسطينية، التقى مسؤولين كبارا في البيت الأبيض قبل وصول نتنياهو يوم الثلاثاء.

ولم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض على التقرير.