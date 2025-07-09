زلزال يضرب جواتيمالا بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر جواتيمالا أمس الثلاثاء، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

أظهرت بيانات الهيئة أن الزلزال وقع في الساعة 3:41 مساءً بالتوقيت المركزي، على بُعد حوالي 16 كيلومترًا جنوب غرب مدينة غواتيمالا، بحسب ما أوردته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

وأفادت بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية سابقًا أن قوة الزلزال بلغت 5.6 درجة.

وبينما يراجع علماء الزلازل البيانات المتاحة، قد يُعدّلون تقديرهم لقوة الزلزال المُبلّغ عنها كما قد تدفع المعلومات الإضافية التي جُمعت حول الزلزال علماء هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى تحديث خريطة شدة الهزات.

عادةً ما تكون الهزة الارتدادية زلزالًا أصغر يتبع زلزالًا أكبر في نفس المنطقة وعادةً ما تكون الهزات الارتدادية تعديلات طفيفة على طول جزء الصدع الذي انزلق وقت وقوع الزلزال الأول.