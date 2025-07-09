نشرة أخبار العالم | العدوان مستمر على غزة.. ونتنياهو يبحث مع ترامب 3 ملفات.. زلزال يضرب جواتيمالا.. وحرائق الغابات تغلق مطار مارسيليا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي كان أبرزها:

16 شهيدًا .. حصيلة الغارات الإسرائيلية على غزة فجر اليوم الأربعاء

أعلنت مستشفيات قطاع غزة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي خلال ساعات الليل على القطاع وصلت إلى 16 شهيدا جراء القصف المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء.

وكشف مصدر في مستشفى الشفاء أن 11 فلسطينيًا استشهدوا في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

أعلن مستشفى شهداء الأقصى، في قطاع غزة استشهاد فلسطيني وابنه في قصف إسرائيلي على منزل في مدينة دير البلح وسط القطاع.

زلزال يضرب جواتيمالا بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر جواتيمالا أمس الثلاثاء، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

أظهرت بيانات الهيئة أن الزلزال وقع في الساعة 3:41 مساءً بالتوقيت المركزي، على بُعد حوالي 16 كيلومترًا جنوب غرب مدينة غواتيمالا، بحسب ما أوردته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

وأفادت بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية سابقًا أن قوة الزلزال بلغت 5.6 درجة.

تايوان تطلق أكبر مناورات عسكرية للتدريب على حماية أنظمة الاتصالات

أطلقت تايوان أكبر مناورات عسكرية لها على الإطلاق اليوم الأربعاء، بدءًا بمحاكاة هجمات على أنظمة القيادة والبنية التحتية تحسبًا لغزو صيني، وفقًا لمسؤولين دفاعيين كبار.

ستركز المراحل الأولى من مناورات هان كوانغ السنوية على اختبار قدرة الجيش التايواني على تطبيق اللامركزية في القيادة في حال تعرضه لهجوم اتصالات معرقل، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وعلى مدار الأيام العشرة المقبلة، ستتوسع التدريبات لتقييم جاهزية تايوان القتالية ضد أي محاولة شاملة للاستيلاء على الجزيرة.

ترامب يمارس ضغوطاً على نتنياهو لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مارس ضغوطا كبيرة على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال لقائهما الثاني في البيت الأبيض.

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن نتنياهو غادر الاجتماع دون الإدلاء بأي تصريحات علنية، حيث تمحور بشكل شبه حصري حول الوضع في غزة، بحسب تصريحات ترامب.

وقال الرئيس الأمريكي: "غزة مأساة، علينا إيجاد حل لها أنا أريد ذلك، ونتنياهو يريد، وأعتقد أن الطرف الآخر يريد أيضا".

إغلاق مطار مارسيليا والقطارات بسبب حرائق الغابات في فرنسا

قال مسؤولون إن حريق غابات سريع الانتشار، أججته رياح عاتية، يشتعل في ضواحي مارسيليا، ثاني أكبر مدينة في فرنسا، بينما يكافح رجال الإطفاء في أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط حرائق اندلعت بفعل موجة حر شديدة.

وصرّح جورج فرانسوا لوكلير، محافظ مارسيليا، للصحفيين يوم الثلاثاء: "الحريق على أطراف مارسيليا"، مضيفًا أن الحريق لم يُستقر بعد أو يُحتوَ بالكامل، إلا أن الوضع يبدو "تحت السيطرة"، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.

غرق السفينة «ماجيك سيز"» بعد هجوم حوثي

أكد مسؤول في شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري"، مساء الثلاثاء، غرق سفينة الشحن ماجيك سيز، التي ترفع علم ليبيريا.

وجاء ذلك بعد يوم من إعلان قوات الحوثي، المتمركزة في اليمن، أنها شنت هجومًا على السفينة في البحر الأحمر باستخدام الأعيرة النارية، والقذائف الصاروخية، والزوارق المُسيَّرة المُلغَّمة، وذلك بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".

قبل اجتماع ترامب ونتنياهو .. وفد قطري يصل البيت الأبيض

وصل وفد قطري اليوم الأربعاء إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات حول اتفاق الأسرى الإسرائيليين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال.

وكشف مصدر مطلع لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، أن الوفد القطري التقى بكبار مسؤولي البيت الأبيض لعدة ساعات، قبل وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

فيضانات تكساس .. 160 مفقودًا وترامب يزور الولاية الجمعة المقبل

أعلنت السلطات الأمريكية أن أكثر من 160 شخصًا في عداد المفقودين بولاية تكساس في أعقاب الفيضانات المفاجئة التي أودت بحياة أكثر من 100 شخص خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تصادف يوم الرابع من يوليو ذكرى الاستقلال.

وقال حاكم ولاية تكساس جريج أبوت إن العديد من المفقودين يقيمون في منطقة هيل كانتري بالولاية، لكنهم لم يسجلوا في مخيم أو فندق,