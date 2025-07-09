قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الهباش»: الفلسطينيون مُوحّدون رغم الانقسامات السياسية.. والاحتلال أصل المأساة
أسعار الذهب اليوم الأربعاء .. وهذه قيمة عيار 21 الآن
أحمد عبد المقصود: جون إدوارد يملك «عين الخبير».. وفيريرا أمام فرصة استثنائية مع الزمالك
هل الخطأ في قراءة الفاتحة يُبطل الصلاة.. وما حكم ترك سورة بعدها؟
إنتهاء ماراثون الثانوية العامة غداً بامتحانات الأحياء والرياضيات والإحصاء
نشرة أخبار العالم | العدوان مستمر على غزة.. ونتنياهو يبحث مع ترامب 3 ملفات.. زلزال يضرب جواتيمالا.. وحرائق الغابات تغلق مطار مارسيليا
الرهائن وإيران واتفاقيات إبراهيم .. نتنياهو يبحث مع ترامب 3 ملفات مهمة
6 أو 7 صفقات ضرورية .. حمادة عبد اللطيف يُحدّد وصفة عودة الزمالك للبطولات
16 شهيدًا .. حصيلة الغارات الإسرائيلية على غزة فجر اليوم الأربعاء
زلزال يضرب جواتيمالا بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر
عطية لاشين: تحديد نوع الجنين تدخل في خلق الله ومُخالف لمشيئته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نشرة أخبار العالم | العدوان مستمر على غزة.. ونتنياهو يبحث مع ترامب 3 ملفات.. زلزال يضرب جواتيمالا.. وحرائق الغابات تغلق مطار مارسيليا

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم
ناصر السيد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي كان أبرزها:

16 شهيدًا .. حصيلة الغارات الإسرائيلية على غزة فجر اليوم الأربعاء

أعلنت مستشفيات قطاع غزة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي خلال ساعات الليل على القطاع وصلت إلى 16 شهيدا جراء القصف المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء.

وكشف مصدر في مستشفى الشفاء أن 11 فلسطينيًا استشهدوا في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

أعلن مستشفى شهداء الأقصى، في قطاع غزة استشهاد فلسطيني وابنه في قصف إسرائيلي على منزل في مدينة دير البلح وسط القطاع.

زلزال يضرب جواتيمالا بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر جواتيمالا أمس الثلاثاء، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

أظهرت بيانات الهيئة أن الزلزال وقع في الساعة 3:41 مساءً بالتوقيت المركزي، على بُعد حوالي 16 كيلومترًا جنوب غرب مدينة غواتيمالا، بحسب ما أوردته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

وأفادت بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية سابقًا أن قوة الزلزال بلغت 5.6 درجة.

تايوان تطلق أكبر مناورات عسكرية للتدريب على حماية أنظمة الاتصالات

أطلقت تايوان أكبر مناورات عسكرية لها على الإطلاق اليوم الأربعاء، بدءًا بمحاكاة هجمات على أنظمة القيادة والبنية التحتية تحسبًا لغزو صيني، وفقًا لمسؤولين دفاعيين كبار.

ستركز المراحل الأولى من مناورات هان كوانغ السنوية على اختبار قدرة الجيش التايواني على تطبيق اللامركزية في القيادة في حال تعرضه لهجوم اتصالات معرقل، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء. 

وعلى مدار الأيام العشرة المقبلة، ستتوسع التدريبات لتقييم جاهزية تايوان القتالية ضد أي محاولة شاملة للاستيلاء على الجزيرة.

ترامب يمارس ضغوطاً على نتنياهو لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة 

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مارس ضغوطا كبيرة على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال لقائهما الثاني في البيت الأبيض.

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن نتنياهو غادر الاجتماع دون الإدلاء بأي تصريحات علنية، حيث تمحور بشكل شبه حصري حول الوضع في غزة، بحسب تصريحات ترامب. 

وقال الرئيس الأمريكي: "غزة مأساة، علينا إيجاد حل لها أنا أريد ذلك، ونتنياهو يريد، وأعتقد أن الطرف الآخر يريد أيضا".

إغلاق مطار مارسيليا والقطارات بسبب حرائق الغابات في فرنسا

قال مسؤولون إن حريق غابات سريع الانتشار، أججته رياح عاتية، يشتعل في ضواحي مارسيليا، ثاني أكبر مدينة في فرنسا، بينما يكافح رجال الإطفاء في أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط حرائق اندلعت بفعل موجة حر شديدة.

وصرّح جورج فرانسوا لوكلير، محافظ مارسيليا، للصحفيين يوم الثلاثاء: "الحريق على أطراف مارسيليا"، مضيفًا أن الحريق لم يُستقر بعد أو يُحتوَ بالكامل، إلا أن الوضع يبدو "تحت السيطرة"، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.

غرق السفينة «ماجيك سيز"» بعد هجوم حوثي

أكد مسؤول في شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري"، مساء الثلاثاء، غرق سفينة الشحن ماجيك سيز، التي ترفع علم ليبيريا.

وجاء ذلك بعد يوم من إعلان قوات الحوثي، المتمركزة في اليمن، أنها شنت هجومًا على السفينة في البحر الأحمر باستخدام الأعيرة النارية، والقذائف الصاروخية، والزوارق المُسيَّرة المُلغَّمة، وذلك بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".

قبل اجتماع ترامب ونتنياهو .. وفد قطري يصل البيت الأبيض

وصل وفد قطري اليوم الأربعاء إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات حول اتفاق الأسرى الإسرائيليين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال.

وكشف مصدر مطلع لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، أن الوفد القطري التقى بكبار مسؤولي البيت الأبيض لعدة ساعات، قبل وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

فيضانات تكساس .. 160 مفقودًا وترامب يزور الولاية الجمعة المقبل

أعلنت السلطات الأمريكية أن أكثر من 160 شخصًا في عداد المفقودين بولاية تكساس في أعقاب الفيضانات المفاجئة التي أودت بحياة أكثر من 100 شخص خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تصادف يوم الرابع من يوليو ذكرى الاستقلال.

وقال حاكم ولاية تكساس جريج أبوت إن العديد من المفقودين يقيمون في منطقة هيل كانتري بالولاية، لكنهم لم يسجلوا في مخيم أو فندق,

نشرة أخبار العالم زلزل يضرب جواتيمالا مطار مارسيليا حرائق الغابات صدى البلد العدوان الإسرائيلي مناورات عسكرية تايوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سرعة الإنترنت

بعد حريق سنترال رمسيس.. خطوات استعادة سرعة الإنترنت في منزلك

تشيلسي

نصف نهائي كأس العالم للأندية.. قنوات مفتوحة لنقل مباراة تشيلسي وفلومينينسي

حريق

اتصالات البرلمان: لا صحة لسرقة بيانات المواطنين من سنترال رمسيس

مشغولات ذهبية

تذبذب أسعار الذهب بالأسواق.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

الدولار

بعد تحركها.. أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء 8-7-2025

دواجن

عقب تراجعها بقوة .. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

محمود صابر

عنده صليبي.. مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة بشأن الصفقة الجديدة

سنترال رمسيس

«تنظيم الاتصالات»: عودة خدمات الإنترنت والمحمول بنسبة 90% وسنعوّض المُتضررين

ترشيحاتنا

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تكرم النائب محمد أبو العينين

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تكرم النائب محمد أبو العينين

النائب محمد أبو العينين

أبو العينين: نفتخر بما قدمه الرئيس السيسي لمصر.. وشيخ الأزهر ينشر رسالة الإسلام السمحة

فعاليات الاسبوع الدعوي بالجامع الأزهر

علماء الأزهر في ندوة بالأسبوع الدعوي: النبي وأصحابه تحملوا الأذى من أجل العقيدة الخالصة

بالصور

لا ترميه بعد الآن.. قشر الليمون كنز صحي ومنزلي لا يُقدّر بثمن | اعرف فوائده

فوائد صحية مذهلة لإستخدام قشر الليمون
فوائد صحية مذهلة لإستخدام قشر الليمون
فوائد صحية مذهلة لإستخدام قشر الليمون

القضية في القلب قبل الصورة.. أميرة فتحي تتألق بفستان الكوفية الفلسطينية|شاهد

أميرة فتحي
أميرة فتحي
أميرة فتحي

زيوت طبيعية ساحرة للعناية بشعر الأطفال الكثيف والمُجعد.. إليكم أفضل الخيارات

أفضل الزيوت الطبيعية لترطيب شعر الأطفال المجعد
أفضل الزيوت الطبيعية لترطيب شعر الأطفال المجعد
أفضل الزيوت الطبيعية لترطيب شعر الأطفال المجعد

كوب ماء وملعقة كمون.. وصفة صباحية بسيطة تعزز الهضم وتضبط السكر

فوائد صحية لشرب الكمون مع الماء
فوائد صحية لشرب الكمون مع الماء
فوائد صحية لشرب الكمون مع الماء

فيديو

وائل كفوري

بعد ظهوره وهو يستعد لحفل زفافه.. وائل كفوري يتصدّر التريند لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد