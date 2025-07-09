ترامب يمارس ضغوطاً على نتنياهو لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة |تفاصيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مارس ضغوطا كبيرة على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال لقائهما الثاني في البيت الأبيض.

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن نتنياهو غادر الاجتماع دون الإدلاء بأي تصريحات علنية، حيث تمحور بشكل شبه حصري حول الوضع في غزة، بحسب تصريحات ترامب.

وقال الرئيس الأمريكي: "غزة مأساة، علينا إيجاد حل لها أنا أريد ذلك، ونتنياهو يريد، وأعتقد أن الطرف الآخر يريد أيضا".

وفي السياق نفسه، كشفت شبكة سكاي نيوز البريطانية عن مصادر مطلعة على المفاوضات، أن ترامب يعتزم تصعيد الضغوط على نتنياهو من أجل إنهاء الحرب.

وقال مصدر أمريكي: "بدأ الضغط الأمريكي الليلة، وسيكون شديدا"، وهو ما أكده أيضا مصدر دبلوماسي شرق أوسطي.