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فيضانات تكساس .. 160 مفقودًا وترامب يزور الولاية الجمعة المقبل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فيضانات تكساس .. 160 مفقودًا وترامب يزور الولاية الجمعة المقبل

فيضانات تكساس
فيضانات تكساس
ناصر السيد

أعلنت السلطات الأمريكية أن أكثر من 160 شخصًا في عداد المفقودين بولاية تكساس في أعقاب الفيضانات المفاجئة التي أودت بحياة أكثر من 100 شخص خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تصادف يوم الرابع من يوليو ذكرى الاستقلال.

فيضانات تكساس

وقال حاكم ولاية تكساس جريج أبوت إن العديد من المفقودين يقيمون في منطقة هيل كانتري بالولاية، لكنهم لم يسجلوا في مخيم أو فندق. 

وتحدث أبوت في مؤتمر صحفي بعد جولة بطائرة هليكوبتر في المنطقة المتضررة، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وأضاف أبوت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد بتقديم أي إغاثة تحتاجها تكساس للتعافي من الفيضانات، وقرأ ما وصفه برسالة نصية من وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي روبرت إف. كينيدي الابن، تعهد فيها كينيدي بإعلان حالة طوارئ صحية عامة.

ترامب يزور ولاية تكساس

وقال أبوت عن ترامب: "لم يكف عن الحديث عن مدى حزنه على جميع الفتيات الصغيرات اللواتي فقدن حياتهن" ويعتزم ترامب زيارة الولاية يوم الجمعة.

في غضون ذلك، تجاهل المسؤولون الحكوميون المسؤولون عن البحث عن ضحايا الفيضانات المدمرة التساؤلات المتزايدة حول الجهة التي تراقب الأحوال الجوية، محذرين من أن مياه الفيضانات تتجه نحو المخيمات والمنازل.

صرح مسؤولون في مقاطعة كير، حيث عثر الباحثون على 87 جثة، بأن أولويتهم الأولى هي انتشال الضحايا، وليس مراجعة ما حدث في الساعات التي سبقت اجتياح الفيضانات المفاجئة لمنطقة هيل كانتري في الولاية.

وقال المقدم بن بيكر من حراس الصيد في تكساس، خلال مؤتمر صحفي اتسم بالتوتر في بعض الأحيان، حيث سُئل المسؤولون عن توقيت استجابتهم: "في الوقت الحالي، يركز هذا الفريق هنا على إعادة الناس إلى ديارهم".

وتزايدت قتامة الأمل في العثور على ناجين فقد قال مسؤولون يوم الثلاثاء إن أربعة أيام قد مضت منذ العثور على أي شخص على قيد الحياة في أعقاب الفيضانات في مقاطعة كير.

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