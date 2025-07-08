نتنياهو: أيام تاريخية تقودنا إلى السلام رغم المآسي.. وترامب: الوضع في غزة مأساوي

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تعيش "أياما تاريخية" تسعى فيها إلى تحقيق السلام، مؤكدا أن حكومته قبلت باقتراح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وأن المفاوضات باتت قريبة من تحقيق اختراق.

وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي، أن "النتيجة النهائية التي نعمل من أجلها هي إطلاق سراح جميع الرهائن، واستسلام حماس، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل مرة أخرى".

وأكد أنه يتابع المفاوضات بشكل شخصي، لكنه امتنع عن تحديد موعد لنهايتها.

وأشار إلى أنه سيجتمع قريبا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث تطورات الملف غزة، معربا عن أمله في التوصل إلى "صفقة تاريخية".

وتابع نتنياهو: "هذه أيام عظيمة ولكنها مأساوية أييا، فقدنا خلالها خمسة من جنودنا في غزة"، معتبرًا أن قرار ترامب الحازم بالتحرك مع إسرائيل ضد من وصفهم بـ"الساعين لتدميرها" قد أحدث "تغييرًا ملحوظا في الشرق الأوسط".