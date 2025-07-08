المرضى في خطر.. انقطاع الكهرباء عن أقسام مجمع الشفاء بغزة جراء نقص الوقود

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم، الثلاثاء، بانقطاع التيار الكهربائي عن أقسام مجمع الشفاء الطبي بغزة نتيجة النقص الحاد في إمدادات الوقود اللازم لعمل المولدات الكهربائية، بحسب وكالة "صفا" الاخبارية.



وأوضح مجمع الشفاء أن ما لديهم من وقود يكفي ليوم واحد ولا يملكون بدائل لتشغيل الأقسام الطبية، مضيفا "قد نواجه فاجعة كبرى بحلول الغد إذا لم يتم توفير الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء".

وقال مصدر من مجمع الشفاء إن مئات الجرحى والمرضى في خطر بسبب انقطاع الكهرباء جراء نقص الوقود.



وأكد، في حديث للتلفزيون العربي، أنهم "أمام كارثة ومرضى العناية المركزة والأطفال الخدج على شفا الموت".