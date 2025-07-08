ولي العهد السعودي يؤكد دعم المملكة للحوار بالوسائل الدبلوماسية كسبيل لتسوية الخلافات

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي وزير الخارجية الإيراني الدكتور عباس عراقجي والوفد المرافق له، اليوم، في مكتبه بقصر السلام في جدة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

و استعراض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.

وأعرب ولي العهد عن تطلع المملكة لأن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار في تهيئة الظروف لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا موقف المملكة في دعم الحوار بالوسائل الدبلوماسية كسبيل لتسوية الخلافات.

من جهته أعرب وزير الخارجية الإيراني عن شكره للمملكة على موقفها في إدانة العدوان الإسرائيلي، وتقديره لجهود ولي العهد ومساعيه لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.