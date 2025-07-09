مسئول بشركة أمن بحري بريطانية يؤكد غرق السفينة «ماجيك سيز"» بعد هجوم حوثي

أكد مسؤول في شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري"، مساء الثلاثاء، غرق سفينة الشحن ماجيك سيز، التي ترفع علم ليبيريا.

وجاء ذلك بعد يوم من إعلان قوات الحوثي، المتمركزة في اليمن، أنها شنت هجومًا على السفينة في البحر الأحمر باستخدام الأعيرة النارية، والقذائف الصاروخية، والزوارق المُسيَّرة المُلغَّمة، وذلك بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".

وقد تسبب الهجوم الحوثي على السفينة ماجيك سيز في مقتل شخصين.

وأكد الناطق العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، أن قواتهم نفذت عملية عسكرية باستخدام 11 طائرة مسيّرة وصاروخًا، استهدفت مطار اللد ومواقع أخرى.

وقال "سريع": "نفذنا عملية نوعية بـ11 صاروخًا وطائرة مسيّرة على مطار اللد، وميناء أسدود، ومحطة كهرباء عسقلان، وميناء إيلات."

وأضاف: "دفاعاتنا الجوية تصدّت، بعون الله، للعدوان الصهيوني على بلدنا، وأفشلت مخطط استهداف عدد من المدن."