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قبل اجتماع ترامب ونتنياهو .. وفد قطري يصل البيت الأبيض
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قبل اجتماع ترامب ونتنياهو .. وفد قطري يصل البيت الأبيض

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
ناصر السيد

وصل وفد قطري اليوم الأربعاء إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات حول اتفاق الأسرى الإسرائيليين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال.

وفد قطري في البيت الأبيض

وكشف مصدر مطلع لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، أن الوفد القطري التقى بكبار مسؤولي البيت الأبيض لعدة ساعات، قبل وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويجتمع ترامب ونتنياهو هذا المساء لمناقشة الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة واتفاق بشأن الأسرى.

ويأتي هذا الاجتماع الجديد وسط تفاؤل متجدد يحيط بمفاوضات هدنة لمدة 60 يومًا في غزة.

اجتماع ترامب ونتنياهو

أفاد موقع أكسيوس قبل وصول نتنياهو إلى واشنطن يوم الاثنين أن ترامب يسعى للتوافق معه بشأن شكل اتفاق سلام أوسع لإنهاء الحرب.

أكد ترامب أنه سيلتقي بنتنياهو لمناقشة غزة، مضيفًا: "علينا حل هذه المسألة".

تحدث المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بعد ترامب، قائلاً إن إسرائيل وحماس قد حلّتا ثلاثًا من أصل أربع قضايا متبقية خلال "محادثات القرب" في الدوحة.

وقال ويتكوف: "نأمل أن نتوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع".

وأكد نتنياهو أيضًا للصحفيين بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أنه يتوقع لقاء ترامب بشأن غزة. 

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