هجوم أوكراني على شاطئ كورسك الروسية يُسفر عن مصرع وإصابة 9 أشخاص

صرح القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك الروسية ألكسندر خينشتاين، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، بأن هجومًا أوكرانيًا على شاطئ المدينة أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين.

هجوم على كورسك

ولم يُفصّل خينشتاين تفاصيل الهجوم، لكنه قال إنه نُفّذ عمدًا في منطقة مكتظة بالسكان في المنطقة الواقعة على الحدود الأوكرانية. ويتلقى جميع المصابين العلاج في المستشفى، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وشنت القوات الأوكرانية توغلًا كبيرًا في منطقة كورسك قبل نحو عام، وأفاد الكرملين بأن جميع قوات كييف طُردت من المنطقة منذ ذلك الحين، لكن مسؤولين أوكرانيين يقولون إن قواتهم لا تزال تُنفّذ عمليات هناك.

تسليح الجيش الأوكراني

وأمس الثلاثاء، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الموقف الأمريكي غير واضح حول تسليح الدولة الأوكرانية بالوقت الراهن لوجود تضارب في التصريحات الأمريكية.

جاء ذلك عقب إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حصوله على مساعدات عسكرية أمريكية دفاعية خلال الفترة القادمة أثناء التواصل الهاتفي مع الرئيس الأمريكي ترامب.

بينما كان يعلن البنتاجون الأمريكي تعليق وصول شحنات أنظمة الباتريوت الدفاعية الأمريكية لكييف خلال الفترة الماضية، قال المتحدث باسم البنتاجون بوقت سابق إن قرار إرسال السلاح الأمريكي بيد الرئيس فضلا عن العجز بالمخازن الأمريكية من ذخيرة منظومة الباتريوت.