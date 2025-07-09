الرهائن وإيران واتفاقيات إبراهيم .. نتنياهو يبحث مع ترامب 3 ملفات مهمة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن لقاءه بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تناول ثلاثة ملفات مهمة.

وأوضح نتنياهو: "ركزنا على جهود تحرير رهائننا. لن نتراجع لحظة واحدة، وهذا ممكن بفضل الضغط العسكري. كما ناقشنا تداعيات وإمكانيات الانتصار الذي حققناه على إيران، والفرص المتاحة لتوسيع نطاق اتفاقيات إبراهيم".

من جانبها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مارس ضغوطًا كبيرة على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال لقائهما الثاني في البيت الأبيض.

وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن نتنياهو غادر الاجتماع دون الإدلاء بأي تصريحات علنية، حيث تمحور اللقاء بشكل شبه حصري حول الوضع في غزة، بحسب تصريحات ترامب.

وقال الرئيس الأمريكي: "غزة مأساة، وعلينا إيجاد حل لها. أنا أريد ذلك، ونتنياهو يريد، وأعتقد أن الطرف الآخر يريد أيضًا".