16 شهيدًا .. حصيلة الغارات الإسرائيلية على غزة فجر اليوم الأربعاء

أعلنت مستشفيات قطاع غزة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي خلال ساعات الليل على القطاع وصلت إلى 16 شهيدا جراء القصف المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء.

وكشف مصدر في مستشفى الشفاء أن 11 فلسطينيًا استشهدوا في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

أعلن مستشفى شهداء الأقصى، في قطاع غزة استشهاد فلسطيني وابنه في قصف إسرائيلي على منزل في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي السياق نفسه، قصف جيش الاحتلال مخيم النصيرات وسط القطاع، إلى جانب استهداف خيام النازحين في خان يونس.

وشنت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي المروحية قصفا على شقة سكنية في مخيم 1 بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلن مجمع ناصر الطبي عن سقوط شهيدين اثنين ومصابين بقصف مسيرات إسرائيلية خياما تؤوي نازحين غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ومساء أمس الثلاثاء، استشهد وأصيب عشرات المواطنين الفلسطينيية، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية، باستشهاد 8 مواطنين بينهم طفلان وإصابة أكثر من 30 آخرين بجروح مختلفة في قصف لقوات الاحتلال استهدف منزلا في مخيم الشاطئ.