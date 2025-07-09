إغلاق مطار مارسيليا والقطارات بسبب حرائق الغابات في فرنسا

قال مسؤولون إن حريق غابات سريع الانتشار، أججته رياح عاتية، يشتعل في ضواحي مارسيليا، ثاني أكبر مدينة في فرنسا، بينما يكافح رجال الإطفاء في أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط حرائق اندلعت بفعل موجة حر شديدة.

وصرّح جورج فرانسوا لوكلير، محافظ مارسيليا، للصحفيين يوم الثلاثاء: "الحريق على أطراف مارسيليا"، مضيفًا أن الحريق لم يُستقر بعد أو يُحتوَ بالكامل، إلا أن الوضع يبدو "تحت السيطرة"، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.

وقال المحافظ:

"التعليمات بسيطة: ثقوا برجال الإطفاء، دعوا خدمات الطوارئ تؤدي عملها، والزموا منازلكم. رجال الإطفاء يدافعون عن المدينة."

وقد أججت الرياح التي بلغت سرعتها 70 كيلومترًا في الساعة، مع هبات وصلت إلى 100 كيلومتر في الساعة، ألسنة اللهب التي ملأت وسط مدينة مارسيليا بدخان لاذع ورماد متطاير.

وأظهرت مقاطع فيديو، التُقطت من منطقة الميناء القديم وسط المدينة، أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق مارسيليا، فيما أعلنت بلدية المدينة إجلاء نحو 450 شخصًا من المناطق المتضررة.

وحثّت البلدية السكان، وخاصة في الدائرتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة، الأقرب إلى الحريق، على البقاء في منازلهم لتجنّب التعرض للدخان. كما فُتحت أربع قاعات رياضية في المدينة لاستيعاب المزيد من النازحين.