رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يعترف بالفشل في الحرب مع إيران

قال أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إن الكيان فشل في الحرب التي شنها ضد ايران والتي استمرت 12 يومًا، وفق ما أوردت وكالة مهر الإيرانية.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، في مقابلة مع بي بي سي، في إشارة إلى الهجوم الإيراني المباشر على الأراضي المحتلة: "عندما يُقتل 28 شخصًا في هذه الهجمات، لا يُمكن اعتبار ذلك أمرًا هينًا.

وأكد: كنا أيضًا نخشى من إطلاق إيران صواريخ باليستية".

ورفض اولمرت الادعاءات حول تدمير البرنامج النووي الإيراني بالكامل مضيفا : "لم يُدمر البرنامج النووي الإيراني، وكان من الواضح منذ البداية استحالة تدميره".

وقال: لو كنتُ رئيس وزراء "إسرائيل"، كنت أبحث عن طريقة للتحدث مع إيران!