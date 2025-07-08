إيران تعلن عن تلقيها طلبًا أمريكيُا بعودة المفاوضات

صرحت مصادر مطلعة بأن الأمريكيين طالبوا إيران بمواصلة المفاوضات واستكمال ما سبق قبل عدوان الاحتلال على إيران في يونيو الماضي عبر حرب جوية استمرت 12 يومًا.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الأمريكيين، بعد فشلهم في إيقاف البرنامج النووي الإيراني، يطالبون بمواصلة المفاوضات.

ذكرت وكالة مهر إنهم طلبوا مواصلة المفاوضات مع إيران عبر وسطاء من دول مختلفة. وتدرس وزارة الخارجية الإيرانية مدى ضرورة ودقة هذا الطلب، وكيفية عقد جولة جديدة من المفاوضات لرفع العقوبات، ونسبة التخصيب، وتعويضات الحرب المفروضة.