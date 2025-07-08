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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يتنصل في مكالمة مع زيلنسكي من مسؤولية توقف شحنات الأسلحة

ترامب
ترامب
محمد على

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية وفقًا لمصادر لها عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بأنه غير مسؤول عن توقف شحنات الأسلحة إلى كييف.


ذكرت وول ستريت جورنال أن ترامب قال لزيلنسكي إنه وجه بمراجعة مخزون البنتاجون ولم يأمر بتجميد شحنات الأسلحة، مؤكدًا له أن واشنطن سترسل أكبر قدر ممكن من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.


كما ذكرت مجلة بوليتيكو عن مصدرين مطلعين أن شحنات من المساعدات المتوقفة لأوكرانيا قد تستأنف بعد اجتماعات الأسبوع المقبل.


ذكرت بوليتيكو أن واشنطن أبلغت كييف أن تسليم المعدات الهندسية وبعض المركبات المدرعة سيستأنف قريبا لكن واشنطن لم تحدد جدولا زمنيا حتى الآن لاستئناف بعض المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.


كما ذكرت أكسيوس عن مصدرين أن ترامب أبلغ زيلنسكي رغبته في مساعدة الدفاعات الجوية الأوكرانية.


وأردفت أكسيوس بأن ترامب شدد على ضرورة تعليق واشنطن شحنة الأسلحة الأخيرة لمراجعة مخزوناتها.

ترامب أوكرانيا مكالمة زيلنسكي شحنات الأسلحة

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