موسكو تهدد: قد يتم تعديل قائمة الدول غير الصديقة لروسيا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن توريد الأسلحة إلى كييف لا يتماشى مع محاولات تعزيز التسوية السلمية.

وأشار في بيان له إلي انه من الواضح لروسيا أن توريد الأسلحة إلى كييف مستمر بمشاركة دول أوروبا؛ لافتا إلي انه قد يتم تعديل قائمة الدول غير الصديقة لروسيا فهي ليست عقيدة.

وبين أن هناك إمكانات واسعة بين روسيا والولايات المتحدة لاستئناف العلاقات الاقتصادية حيث يمكن للمشاريع التجارية أن تُحقق أرباحاً كبيرة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ان روسيا تُقدر عاليا جهود ترامب لبدء مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا.

ولفت الي ان الولايات المتحدة تواصل تطبيق العقوبات ضد روسيا وموسكو تعتبرها غير قانونية وتلحق الضرر برواد الأعمال في البلدين.

وحول مشروع العقوبات الجديدة ضد روسيا ختم بيسكوف بيانه : موسكو ستبذل كل ما في وسعها لتقليل العواقب.