أكد الكرملين، أن ترامب وبوتين أجريا نقاشا مفصلا عن إيران والشرق الأوسط، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال الكرملين: “ترامب أثار مسألة ضرورة توقف العمليات العسكرية في أوكرانيا، والمفاوضات في إسطنبول ستبقى ثنائية بين روسيا وأوكرانيا”.

وأضاف الكرملين:" لم يتم مناقشة موعد محدد للجولة المقبلة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا".

وتابع الكرملين: الاتصال لم يتناول مسألة تعليق إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا"

وأكمل الكرملين: “بوتين أكد لترامب ضرورة تسوية الأوضاع في الشرق الأوسط بالوسائل السلمية”.