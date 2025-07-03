بوتين يعتزم إجراء اتصال هاتفي مع ترامب.. اليوم

يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إجراء اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس 3 يوليو 2025.

وقال بوتين: "سأتحدث اليوم مع الرئيس الأمريكي، وسأقترح عليه بالتأكيد استخدام هذه المادة للترويج لها في السوق الأمريكية".

وجاءت تصريحات الرئيس الروسي خلال منتدى ASI "أفكار قوية لعصر جديد"، حيث عُرضت عليه منتجات محلية روسية من قطاع مستحضرات التجميل.

يذكر أنه في 14 يونيو الماضي، صرح مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف، بأن بوتين وترامب أجريا محادثة هاتفية أخرى وحسب قوله، استمرت المحادثة قرابة الساعة.

يأتي ذلك في ظل توقف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا الهادفة إلى إنهاء الحرب بينهما والتي اندلعت في فبراير 2022 وتسببت في مقتل وإصابة مئات الآلاف من الجانبين.

واستضافت اسطنبول أول محادثات مباشرة بين المسئولين الأوكرانيين والروسي، بغية التوصل إلى تفاهم ينهي الحرب المستعرة، إلا أن الهجوم الأوكراني على شرق روسيا أجهض المفاوضات.