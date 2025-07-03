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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عراقجي: طهران ملتزمة بمعاهدة منع الانتشار النووي

عراقجي
عراقجي
محمود نوفل

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن طهران ملتزمة بمعاهدة منع الانتشار النووي واتفاقية الضمانات الخاصة بها، مشيرا إلي ان إيران لا تزال ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي واتفاق الضمانات.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريحات : سنوجه تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وذكر عراقجي أن قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية جاء ردا على الهجمات الإسرائيلية والأمريكية غير القانونية.

وفي تصريحات سابقة؛ أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية السلمية خيانة للدبلوماسية وضربة غير مسبوقة لسيادة القانون ونظام منع الانتشار النووي، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وانتقد عراقجي تعرض بلاده لهجوم عسكري مخالف للقوانين الدولية، ومعاهدة الانتشار النووي التي تسمح للدول بتوليد الطاقة سلميا عبر تخصيب اليورانيوم، وهو ما كانت تسعى له طهران.

وتعرضت إيران خلال مفاوضاتها النووية مع أمريكا إلى هجوم إسرائيلي مفاجئ على منشأة نطنز النووية،واغتيال 17 عالما نوويا.

واستمرت الحرب لمدة 12 يوما، انتهت بهجوم أمريكي على المنشآت النووية الإيرانية الكبرى.

وقال وزير الدفاع الأمريكي “بيت هيجسيث”: إن البرنامج النووي الإيراني تراجع لمئات السنين؛ بسبب القنابل الثقيلة التي ألقتها الولايات المتحدة، والتي بلغ وزنها 185 طنا.

وأعقب ذلك، رد إيراني على الهجوم الأمريكي؛ حتى تحقق وقف إطلاق النار.

إيران عباس عراقجي الخارجية الإيرانية معاهدة منع الانتشار النووي البرنامج النووي الإيراني

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