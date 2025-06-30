الخارجية الإيرانية تحذر من دعوة الموساد لاغتيال عباس عراقجي

حذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي اليوم الإثنين من دعوة الموساد لاغتيال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي داعيا المجتمع الدولي لمواجهة الجرائم الإسرائيلية التي طالت دول مختلفة مثل سوريا ولبنان.

مطالبا الأمم المتحدة بمحاسبة إسرائيل على جرائمها التي سوف تتكرر مع دول مختلفة من العالم بسبب حالة الصمت الدولي على تلك الجرائم،وشكلت طهران فريقا قانونيا لملاحقة إسرائيل بالمحافل الدولية على مجمل جرائمها.

المرتكبة بحق إيران خلال العدوان الإسرائيلي عليها من اغتيال 17 عالما نوويا و30 من القيادات العسكرية الإيرانية الرفيعة مثل رئيس الأركان الإيراني محمد باقري،وواجهت إيران الهجوم الإسرائيلي عليها لمدة 12 يوما بسبب قرار نتنياهو بمهاجمة إيران،ونجح ترامب في تحقيق وقف إطلاق النار بين الطرفين.