دفع الغرامات وتعويض الخسائر.. إيران تطالب بمحاسبة أمريكا وإسرائيل على “العدوان”

طالب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المجتمع الدولي بتحميل الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية القانونية الكاملة عن "العدوان السافر" على إيران، مشدداً على ضرورة دفع الغرامات وتعويض الخسائر الناجمة عن الضربات التي طالت المنشآت النووية والمناطق المدنية.

وقال عراقجي في تصريحات رسمية: "نحمل أمريكا وإسرائيل المسؤولية الكاملة قانونياً وأخلاقياً عما ارتكب من عدوان، بما في ذلك القصف المتعمد للبنية التحتية، والمناطق السكنية، والمستشفيات، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية."

وأضاف: "استهداف المنشآت النووية الإيرانية يشكل خرقاً مباشراً لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ويعرض أمن المنطقة والعالم للخطر."

من جهته، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، في مقابلة مع شبكة CBS الأميركية، إن طهران لا تزال تحتفظ بقدراتها النووية، رغم الضربات التي تعرضت لها منشآتها.

وأوضح جروسي: "الضربات التي وجهت للبرنامج النووي الإيراني كانت شديدة، لكنها لم تدمره بالكامل. إيران لا تزال تمتلك القدرات الصناعية والتكنولوجية لاستئناف تخصيب اليورانيوم، وقد تتمكن من استئنافه خلال أشهر قليلة."

وأكد جروسي أنه لم يتم حتى الآن رصد أي نشاط يدل على توجه إيران نحو إنتاج سلاح نووي، مضيفاً: “لم نر برنامجا يدل على التوجه نحو إنتاج سلاح نووي في إيران، لكننا نراقب الوضع عن كثب.”