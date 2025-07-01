عراقجي: لا مفاوضات مع واشنطن في ظل التهديدات.. وسنرد بحزم على أي هجوم

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، إنه لا يعتقد استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة في وقت قريب، مشيرًا إلى أن عقد جولة جديدة من المحادثات مرهون بعدم شن أي هجوم عسكري على إيران خلال فترة التفاوض، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأكد "عراقجي" أن إيران تحتاج إلى مزيد من الوقت قبل العودة إلى طاولة الحوار، مشددًا في الوقت ذاته على أن أبواب الدبلوماسية «لن تُغلق أبدًا».

وأضاف أن البرنامج النووي الإيراني سلمي تمامًا، وهو مصدر فخر للشعب الإيراني، موضحًا أن القصف لا يمكنه القضاء على المعرفة أو التكنولوجيا أو قدرات التخصيب.

وحذر وزير الخارجية الإيراني، من أن إيران سترد بحزم إذا تعرضت لأي هجوم جديد.