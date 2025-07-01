عراقجي: لا مفاوضات في ظل التهديدات.. وإيران سترد بحزم على أي هجوم

في موقف يؤكد تشدد طهران تجاه التصعيد العسكري، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة غير وارد في ظل التهديدات، مشددا على أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي إذا تعرضت لهجوم.

باكستان: هجمات أمريكا وإسرائيل على إيران تعرض المنطقة لخطر "لا يمكن تصوره" اسرائيل: القبض على رجل وزوجته في منطقة قرب تل أبيب بتهمة التخابر مع إيران وزبر خارجية إيران: أبواب الدبلوماسية لن تُغلَق أبداً

لا مفاوضات تحت القصف

وفي تصريحاته لوسائل إعلام أمريكية، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، قال عراقجي إن إيران لا ترى أي إمكانية قريبة لاستئناف المفاوضات مع واشنطن.

واعتبر أن العودة إلى طاولة الحوار مرهونة بوقف التهديدات العسكرية بشكل كامل، وعدم شن أي هجوم على الأراضي الإيرانية خلال فترة التفاوض.

الدبلوماسية لم تُغلق بعد

وشدد عراقجي على أن أبواب الدبلوماسية لا تزال مفتوحة، مؤكدًا أن طهران تحتاج إلى "مزيد من الوقت" قبل اتخاذ قرار بشأن استئناف المحادثات النووية أو السياسية، لكنه أكد في الوقت ذاته أن الخيار الدبلوماسي "لن يُغلق أبدًا" أمام من يحترم سيادة إيران.

البرنامج النووي سلمي ولن يتوقف

وأوضح عراقجي أن برنامج إيران النووي هو "سلمي بالكامل"، وأنه يمثل مصدر فخر للإيرانيين، مؤكدًا أن "القصف لا يمكن أن يدمر المعرفة أو يلغي التقدم التكنولوجي أو القدرات النووية السلمية".

وأكد أن بلاده ماضية في تطوير برنامجها وفق المعايير الدولية.

ووجّه عراقجي تحذيرًا واضحًا، مؤكدًا أن إيران سترد بقوة إذا ما تعرضت لهجوم جديد، قائلا إن "الرد سيكون حازمًا ومباشرًا، ولن يُترك دون رد".