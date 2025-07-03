قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار شرائح الكهرباء الآن 2025 وحقيقة تطبيق الزيادة الجديدة
اللواء رأفت الشرقاوي عن 30 يونيو: الشعب المصري رفض اختطاف الدولة
توك شو| استقرار الذهب والعملات ..وارتفاع في درجات الحرارة..وتصعيد في غزة
أحبك أكثر مما يمكن للكلمات أن تقول.. ليلى زاهر تحتفل بعيد ميلاد والدتها
ما كنش قصدي.. عامل محارة ينهي حياة نجله ويدعي وفاته بالمنوفية
المؤتمر: بيان 3 يوليو سيظل رمزا لاسترداد الوطن وتصحيح المسار السياسي
حزب التجمع يعلن المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات الشيوخ
صحة غزة: 12 شهيدا جراء قصف الاحتلال لمراكز توزيع المساعدات
السيناريوهات المحتملة حال إعتراض الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم
برلماني: بيان 3 يوليو لحظة تاريخية أنقذت مصر واستعادت كرامة الدولة وأزاحت حكم الإخوان
الفقيه الدستوري صلاح فوزي لـ"صدى البلد": إذا أعترض الرئيس على تعديلات قانون الإيجار القديم سيعيده لمجلس النواب .. ويحق لـ "السيسي" التقدم بتشريع جديد لحل الأزمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لتعزيز الحوار بين الثقافات.. موسكو تستضيف حفل إطلاق جائزة بريكس الأدبية الدولية الجديدة

جائزة بريكس الأدبية الدولية الجديدة
جائزة بريكس الأدبية الدولية الجديدة
محمد صبري عبد الرحيم

استضافت موسكو مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن جائزة بريكس الأدبية، وهي جائزة دولية جديدة أُعلن عنها في نوفمبر 2024 خلال منتدى «القيم التقليدية».

أهمية التبادل الثقافي

ووفقًا لما نشرته شبكة «TV BRICS» الإعلامية الدولية، الشريك الإعلامي لـ «صدى البلد»، فإن المشاركين أكدوا في المؤتمر أهمية التبادل الثقافي ودور الأدب في تطوير التعاون الإنساني بين دول المجموعة. وقد اضطلعت مجموعة الإعلام الأوراسي بدور الشريك الإعلامي للحدث، فيما تولى سيرغي ديمينسكي منصب سفير الجائزة.

وشارك في الفعالية رئيس الاتحاد الروسي للكتاب، سيرغي ستيباشين، وعضو مجلس الدوما ورئيس أمانة الجائزة، دميتري كوزنيتسوف، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة المنظمة وممثلين عن دول بريكس.

كما تحدث عن آفاق التعاون كل من الأستاذ الزائر بجامعة مومباي الدكتور شعيب خان (الهند)، والأستاذ بجامعة هارفارد الدكتور عبد الخالق عبد الله (الإمارات العربية المتحدة)، ومدير الملحقية الثقافية الإيرانية في روسيا، مسعود أحمدوند.

تعزيز خطاب السلام

وأشار أحمدوند، إلى أن «يمكن للأدب أن يعزز خطاب السلام، ويساعد الشعوب على دعم بعضها بعضًا والتعرف على أصوات جديدة. فلنؤمن بأن قلم الكاتب أقوى من السيف».

كما عُرِضت كلمات مسجلة عبر الفيديو لكل من نائبة البرلمان المصري ضحى عاصي، وعضو اللجنة المنظمة من الصين الدكتور جون يو، ونائبة برلمان جنوب إفريقيا نوبونتو هلازو ويبستر.

تعزيز الحوار بين الثقافات 

من جانبه، أكد سيرغي ستيباشين أن جائزة بريكس الأدبية تهدف إلى تعزيز الحوار بين الثقافات ونشر القيم التقليدية، مشيرًا إلى أن «الأدب يحطم الأحكام المسبقة، ويشكل التعاطف، ويعزز التفاهم المتبادل».

وتحدث دميتري كوزنيتسوف عن عمل فريق البحث المعني بالقيم المشتركة، والذي يقوم بتحليل أعمال المرشحين لتحديد الأفكار الرئيسية. وأشار إلى أن «الاحترام المتبادل والتضامن والسلمية والرحمة والتنمية ستدخل بالتأكيد ضمن هذه القائمة».

إعلان أسماء المرشحين في سبتمبر

ومن المقرر عرض القيم وإعلان أسماء المرشحين في سبتمبر خلال المنتدى الذي سيعقد في البرازيل، كما أعلن عن تأسيس شبكة بريكس الأدبية، وهي تجمع دولي للكتاب والناشرين من دول بريكس.

وأشار الدكتور شعيب خان إلى أن الكتاب يعكسون ما يحدث في المجتمع ويمثلون مرآة له، فيما أعرب البروفيسور عبد الخالق عبد الله عن أمله في أن تعمل دول بريكس على تعزيز التسامح باعتباره إحدى القيم الرئيسية.

ترشح كل دولة من دول المجموعة ثلاثة مؤلفين، ويُحدد الفائز على ثلاث مراحل: القائمة الطويلة في سبتمبر بالبرازيل والقائمة القصيرة في أكتوبر بشنغهاي والنهائية في نوفمبر بموسكو.

كما أُنشئت فئة «أفضل عمل أدبي أول»، حيث سيُكرم فائزها في مهرجان الفنون لدول بريكس في مدينة خاباروفسك.

تعاون وتبادل إعلامي

وكانت شبكة «صدى البلد» الإعلامية، قد وقعت نهاية العام الماضي، اتفاقية تعاون وتبادل إعلامي مع شبكة «TV BRICS» الإعلامية الدولية، لتعزيز مكانة وحضور مصر في فضاء الإعلام الدولي خصوصاً في دول بريكس وبريكس+، واطلاع الجمهور في دول بريكس على أحدث الإنجازات في المجالات العلمية الثقافية والاقتصادية في مصر دول بريكس الأخرى.


 

موسكو جائزة بريكس بريكس جائزة بريكس الأدبية جائزة بريكس الأدبية الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

رسميًا| تنزيل المواليد على بطاقة التموين 2025.. الخطوات والأوراق والمستحقين

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025

إجابات امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2025 .. معلم يعلن الحلول الصحيحة

مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

رسميًا.. مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل قانون الإيجار القديم

شادي زلطة

أول رد من التعليم على امتحان الكيمياء المتداول بفيس بوك قبل اللجنة بنصف ساعة

الإيجار القديم

حالة وحيدة فقط تعيد قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب مرة أخرى

قفز 700 جنيه| مفاجأة جديدة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم

قفز 700 جنيه| مفاجأة جديدة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم

الإيجار القديم

موعد تفعيل تعديلات قانون الإيجار.. الزيادة وإنهاء العقود في انتظار توقيع الرئيس

الإيجار القديم

250 جنيها يدفعها المستأجر للمالك 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

ديوجو

فلنستعد يا أصدقائي..جمال شعبان يعلق على خبر وفاة نجم ليفربول

كلوب وجوتا

هذه لحظةٌ أعاني فيها.. كلوب ينعي جوتا نجم الريدز بكلمات مؤثرة

امام عاشور

صحف سعودية: إمام عاشور يقترب من الدوري السعودي

بالصور

يطرح على دفعات .. لطيفة تعلن عن تفاصيل ألبومها الجديد "قلبي ارتاح"

لطيفة
لطيفة
لطيفة

أم خالد تعلن طلاقها من زوجها وأبو أولادها للمرة الثانية

طلاق ام خالد
طلاق ام خالد
طلاق ام خالد

كيكة يوم الإجازة بكوب دقيق.. اقتصادية وهشة بدون فرن

كيكة الطاسة
كيكة الطاسة
كيكة الطاسة

صدى البلد يكرم النجمة لقاء سويدان عن مسلسل حرب الجبالي .. صور

النجمة لقاء سويدان
النجمة لقاء سويدان
النجمة لقاء سويدان

فيديو

ركل فتاة بالاسكندرية

المزحة تتحول لكارثة.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على فتاة الاسكندرية

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

3 خيارات للإسكان البديل للمستأجرين بعد إقرار قانون الإيجار القديم

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

رياح على بعض المناطق.. اعرف حالة الطقس اليوم

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد قفزته 500 جنيه.. اعرف سعر الذهب اليوم والدولار في البنوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد