لتعزيز الحوار بين الثقافات.. موسكو تستضيف حفل إطلاق جائزة بريكس الأدبية الدولية الجديدة

استضافت موسكو مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن جائزة بريكس الأدبية، وهي جائزة دولية جديدة أُعلن عنها في نوفمبر 2024 خلال منتدى «القيم التقليدية».

أهمية التبادل الثقافي

ووفقًا لما نشرته شبكة «TV BRICS» الإعلامية الدولية، الشريك الإعلامي لـ «صدى البلد»، فإن المشاركين أكدوا في المؤتمر أهمية التبادل الثقافي ودور الأدب في تطوير التعاون الإنساني بين دول المجموعة. وقد اضطلعت مجموعة الإعلام الأوراسي بدور الشريك الإعلامي للحدث، فيما تولى سيرغي ديمينسكي منصب سفير الجائزة.

وشارك في الفعالية رئيس الاتحاد الروسي للكتاب، سيرغي ستيباشين، وعضو مجلس الدوما ورئيس أمانة الجائزة، دميتري كوزنيتسوف، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة المنظمة وممثلين عن دول بريكس.

كما تحدث عن آفاق التعاون كل من الأستاذ الزائر بجامعة مومباي الدكتور شعيب خان (الهند)، والأستاذ بجامعة هارفارد الدكتور عبد الخالق عبد الله (الإمارات العربية المتحدة)، ومدير الملحقية الثقافية الإيرانية في روسيا، مسعود أحمدوند.

تعزيز خطاب السلام

وأشار أحمدوند، إلى أن «يمكن للأدب أن يعزز خطاب السلام، ويساعد الشعوب على دعم بعضها بعضًا والتعرف على أصوات جديدة. فلنؤمن بأن قلم الكاتب أقوى من السيف».

كما عُرِضت كلمات مسجلة عبر الفيديو لكل من نائبة البرلمان المصري ضحى عاصي، وعضو اللجنة المنظمة من الصين الدكتور جون يو، ونائبة برلمان جنوب إفريقيا نوبونتو هلازو ويبستر.

تعزيز الحوار بين الثقافات

من جانبه، أكد سيرغي ستيباشين أن جائزة بريكس الأدبية تهدف إلى تعزيز الحوار بين الثقافات ونشر القيم التقليدية، مشيرًا إلى أن «الأدب يحطم الأحكام المسبقة، ويشكل التعاطف، ويعزز التفاهم المتبادل».

وتحدث دميتري كوزنيتسوف عن عمل فريق البحث المعني بالقيم المشتركة، والذي يقوم بتحليل أعمال المرشحين لتحديد الأفكار الرئيسية. وأشار إلى أن «الاحترام المتبادل والتضامن والسلمية والرحمة والتنمية ستدخل بالتأكيد ضمن هذه القائمة».

إعلان أسماء المرشحين في سبتمبر

ومن المقرر عرض القيم وإعلان أسماء المرشحين في سبتمبر خلال المنتدى الذي سيعقد في البرازيل، كما أعلن عن تأسيس شبكة بريكس الأدبية، وهي تجمع دولي للكتاب والناشرين من دول بريكس.

وأشار الدكتور شعيب خان إلى أن الكتاب يعكسون ما يحدث في المجتمع ويمثلون مرآة له، فيما أعرب البروفيسور عبد الخالق عبد الله عن أمله في أن تعمل دول بريكس على تعزيز التسامح باعتباره إحدى القيم الرئيسية.

ترشح كل دولة من دول المجموعة ثلاثة مؤلفين، ويُحدد الفائز على ثلاث مراحل: القائمة الطويلة في سبتمبر بالبرازيل والقائمة القصيرة في أكتوبر بشنغهاي والنهائية في نوفمبر بموسكو.

كما أُنشئت فئة «أفضل عمل أدبي أول»، حيث سيُكرم فائزها في مهرجان الفنون لدول بريكس في مدينة خاباروفسك.

تعاون وتبادل إعلامي

وكانت شبكة «صدى البلد» الإعلامية، قد وقعت نهاية العام الماضي، اتفاقية تعاون وتبادل إعلامي مع شبكة «TV BRICS» الإعلامية الدولية، لتعزيز مكانة وحضور مصر في فضاء الإعلام الدولي خصوصاً في دول بريكس وبريكس+، واطلاع الجمهور في دول بريكس على أحدث الإنجازات في المجالات العلمية الثقافية والاقتصادية في مصر دول بريكس الأخرى.



