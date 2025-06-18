المركز الإعلامي لـ«بريكس+» يحتفل بذكرى انعقاد أول قمة للمجموعة

نظمت المكتبة الحكومية الروسية للأدب الأجنبي «رودومينو»، بالتعاون مع شبكة TV BRICS الإعلامية الدولية والمكتبة الوطنية الروسية العامة للعلوم والتقنيات، فعالية «يوم بريكس»، وجاء هذا الحدث بمناسبة ذكرى انعقاد أول قمة للدول الأعضاء في المجموعة في 16 يونيو 2009 بمدينة يكاترينبورغ الروسية.

مائدة حوار بريكس

وفي هذا السياق، استضاف المركز الإعلامي الثقافي لمجموعة بريكس+ مائدة مستديرة بعنوان «حوار بريكس: التعاون المتعدد الجوانب كأساس لعالم متعدد الأقطاب»، شارك فيها العديد من الشخصيات الدبلوماسية والاجتماعية، أبرزهم نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الذي ألقى كلمة افتتاحية خلال الفعالية، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن مؤسسة غورشاكوف لدعم الدبلوماسية العامة، ومعهد بلدان آسيا وإفريقيا بجامعة موسكو الحكومية، والمتحف الحكومي لتاريخ الأدب الروسي، والمعهد الروسي لفنون المسرح «غيتيس»، وغيرهم.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي ريابكوف، خلال مقابلة حصرية مع شبكة «TV BRICS» الإعلامية الدولية، الشريك الإعلامي لـ«صدى البلد»، إلى أن من أبرز المهام في المرحلة الحالية دمج الأعضاء والشركاء الجدد في آليات التعاون القائمة داخل المجموعة، مضيفًا أن دور دول المجموعة كمركز جذب سيتعزز في المستقبل.

منصة لصياغة الأجندة الإنسانية



وشهدت الفعالية حلقة نقاش مخصصة للإعلام، حيث أكدت المديرة التنفيذية للشبكة الإعلامية الدولية «TV BRICS» جانا تولستيكوفا، خلال كلمتها، الدور المهم الذي يلعبه المركز الإعلامي الثقافي لمجموعة بريكس+، واصفة إياه بأنه منصة لصياغة الأجندة الإنسانية للتكتل.

بدورها، شددت المديرة العامة للمكتبة الحكومية الروسية للأدب الأجنبي «رودومينو»، مارينا زخارينكو، خلال حديثها لـ«TV BRICS»، على أن المؤسسة توفر إمكانيات واسعة لتنظيم الفعاليات وتنفيذ المشاريع المرتبطة بثقافات دول بريكس، مضيفة أن «يوم بريكس» يُعد دليلاً على ذلك.

إيجاد نقاط التقاء

من جانبه، لفت رئيس مختبر دراسة اقتصاديات دول بريكس بجامعة موسكو الحكومية، يفغيني كابوغوزوف، للشبكة إلى أن مثل هذه اللقاءات تتيح للخبراء تبادل وجهات النظر، وتوضيح الرؤى البحثية، وإيجاد نقاط التقاء، لافتًا إلى أهمية هذه المنصات في نشر موضوعات بريكس في الأوساط العلمية والشبابية.

وتابع كابوغوزوف قائلاً: «هذه الفعاليات تخلق أرضية للحوار ولمزيد من التقارب، سواء في برامج التبادل، أو المبادرات التعليمية، أو التعاون بين المكتبات ضمن بريكس+».

واختتمت الفعالية ببرنامج ثقافي لفرقة «إينوسترانكا» قدمت فيه عروضاً موسيقية وقصائد ورقصات لدول البريكس.

ويهدف المركز الإعلامي الثقافي لمجموعة بريكس+، الذي تم افتتاحه في أكتوبر 2024 برعاية المكتبة الحكومية للأدب الأجنبي والشبكة الإعلامية الدولية TV BRICS قبيل القمة السادسة عشرة لمجموعة بريكس، إلى تعزيز التعاون الإنساني بين الدول المختلفة ونشر الثقافة والعلم والتعليم.



تعاون وتبادل إعلامي

وكانت شبكة «صدى البلد» الإعلامية، قد وقعت نهاية العام الماضي، اتفاقية تعاون وتبادل إعلامي مع شبكة «TV BRICS» الإعلامية الدولية، لتعزيز مكانة وحضور مصر في فضاء الإعلام الدولي خصوصاً في دول بريكس وبريكس+، واطلاع الجمهور في دول بريكس على أحدث الإنجازات في المجالات العلمية الثقافية والاقتصادية في مصر دول بريكس الأخرى.