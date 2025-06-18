قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحجر الزراعي المصري يحصل على شهادة الأيزو لأول مرة في تاريخه
مصر في مواجهة الصمت الدولي: لا للعدوان على غزة.. ونعم للسلام العادل والشامل
كأس العالم للأندية.. تشكيل ماشستر سيتي المتوقع لمواجهة الوداد المغربي
خبير اقتصادي يكشف أهمية تشكيل لجنة أزمات لمواجهة تداعيات حرب طهران وتل أبيب
النقض تحدد موعد الحكم في قضية المخرج عمر زهران وزوجة خالد يوسف
طراز A350-900 .. مصر للطيران توقع صفقة طائرات جديدة مع إيرباص
صواريخ إيران تثير الرعب في نفوس الإسرائيليين ومحطات المترو ملاذهم
جوارديولا: اللاعبون الأفارقة ممتازون.. وشاهدوهم في الأندية الأوروبية
تصعيد خطير.. خامنئي يوجه رسالة عاجلة إلى واشنطن
إيه علاقة أشرف زكي.. شريف خير الله يكشف تفاصيل منشوره عن قلة أعماله
أسامة ربيع: عودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة إلى قناة السويس
5 قنوات مجانية تنقل مباراة ريال مدريد ضد الهلال السعودي في كأس العالم للأندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المركز الإعلامي لـ«بريكس+» يحتفل بذكرى انعقاد أول قمة للمجموعة

المركز الإعلامي لـ«بريكس+» يحتفل بذكرى انعقاد أول قمة للمجموعة
المركز الإعلامي لـ«بريكس+» يحتفل بذكرى انعقاد أول قمة للمجموعة
محمد صبري عبد الرحيم

نظمت المكتبة الحكومية الروسية للأدب الأجنبي «رودومينو»، بالتعاون مع شبكة TV BRICS الإعلامية الدولية والمكتبة الوطنية الروسية العامة للعلوم والتقنيات، فعالية «يوم بريكس»، وجاء هذا الحدث بمناسبة ذكرى انعقاد أول قمة للدول الأعضاء في المجموعة في 16 يونيو 2009 بمدينة يكاترينبورغ الروسية.

مائدة حوار بريكس

وفي هذا السياق، استضاف المركز الإعلامي الثقافي لمجموعة بريكس+ مائدة مستديرة بعنوان «حوار بريكس: التعاون المتعدد الجوانب كأساس لعالم متعدد الأقطاب»، شارك فيها العديد من الشخصيات الدبلوماسية والاجتماعية، أبرزهم نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الذي ألقى كلمة افتتاحية خلال الفعالية، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن مؤسسة غورشاكوف لدعم الدبلوماسية العامة، ومعهد بلدان آسيا وإفريقيا بجامعة موسكو الحكومية، والمتحف الحكومي لتاريخ الأدب الروسي، والمعهد الروسي لفنون المسرح «غيتيس»، وغيرهم.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي ريابكوف، خلال مقابلة حصرية مع شبكة «TV BRICS» الإعلامية الدولية، الشريك الإعلامي لـ«صدى البلد»، إلى أن من أبرز المهام في المرحلة الحالية دمج الأعضاء والشركاء الجدد في آليات التعاون القائمة داخل المجموعة، مضيفًا أن دور دول المجموعة كمركز جذب سيتعزز في المستقبل.

منصة لصياغة الأجندة الإنسانية
 

وشهدت الفعالية حلقة نقاش مخصصة للإعلام، حيث أكدت المديرة التنفيذية للشبكة الإعلامية الدولية «TV BRICS» جانا تولستيكوفا، خلال كلمتها، الدور المهم الذي يلعبه المركز الإعلامي الثقافي لمجموعة بريكس+، واصفة إياه بأنه منصة لصياغة الأجندة الإنسانية للتكتل.

بدورها، شددت المديرة العامة للمكتبة الحكومية الروسية للأدب الأجنبي «رودومينو»، مارينا زخارينكو، خلال حديثها لـ«TV BRICS»، على أن المؤسسة توفر إمكانيات واسعة لتنظيم الفعاليات وتنفيذ المشاريع المرتبطة بثقافات دول بريكس، مضيفة أن «يوم بريكس» يُعد دليلاً على ذلك.

إيجاد نقاط التقاء

من جانبه، لفت رئيس مختبر دراسة اقتصاديات دول بريكس بجامعة موسكو الحكومية، يفغيني كابوغوزوف، للشبكة إلى أن مثل هذه اللقاءات تتيح للخبراء تبادل وجهات النظر، وتوضيح الرؤى البحثية، وإيجاد نقاط التقاء، لافتًا إلى أهمية هذه المنصات في نشر موضوعات بريكس في الأوساط العلمية والشبابية.

وتابع كابوغوزوف قائلاً: «هذه الفعاليات تخلق أرضية للحوار ولمزيد من التقارب، سواء في برامج التبادل، أو المبادرات التعليمية، أو التعاون بين المكتبات ضمن بريكس+».

واختتمت الفعالية ببرنامج ثقافي لفرقة «إينوسترانكا» قدمت فيه عروضاً موسيقية وقصائد ورقصات لدول البريكس.

ويهدف المركز الإعلامي الثقافي لمجموعة بريكس+، الذي تم افتتاحه في أكتوبر 2024 برعاية المكتبة الحكومية للأدب الأجنبي والشبكة الإعلامية الدولية TV BRICS قبيل القمة السادسة عشرة لمجموعة بريكس، إلى تعزيز التعاون الإنساني بين الدول المختلفة ونشر الثقافة والعلم والتعليم.
 

تعاون وتبادل إعلامي

وكانت شبكة «صدى البلد» الإعلامية، قد وقعت نهاية العام الماضي، اتفاقية تعاون وتبادل إعلامي مع شبكة «TV BRICS» الإعلامية الدولية، لتعزيز مكانة وحضور مصر في فضاء الإعلام الدولي خصوصاً في دول بريكس وبريكس+، واطلاع الجمهور في دول بريكس على أحدث الإنجازات في المجالات العلمية الثقافية والاقتصادية في مصر دول بريكس الأخرى.

بريكس بذكرى انعقاد أول قمة للمجموعة رودومينو TV BRICS يوم بريكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

علي جمعة

علي جمعة: علامات الساعة ظهرت ويوم القيامة قادم بغتة لا محالة

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بقانون الإيجار القديم

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بشأن الإيجار القديم

الإيجار القديم

عضو بإسكان النواب: 3 أمور تكشف إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك

هيئة الرقابة النووية

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: الوضع الحالي في مصر آمن تمامًا

أداء الصلاة على الشواطئ والوضوء بماء البحر

حكم أداء الصلاة على الشواطئ والوضوء بماء البحر.. الأزهر للفتوى يجيب

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 18-6-2025

ترشيحاتنا

دعم لمرضى الغسيل الكلوى

جهود مكثفة لصحة الدقهلية.. دعم مرضى الغسيل الكلوي وذوي الاحتياجات.. و30 جولة مرورية على وحدات وأقسام العلاج الطبيعي بمستشفيات

موسم جمع المانجو بجنوب سيناء

" المانجا طابت على الشجر" .. بدء موسم حصاد المانجو السكري بجنوب سيناء.. زراعة 6800 فدان هذا العام

الذهب

الاحتياطي اللامع.. البنوك المركزية تتسلح بالذهب

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الزقازيق العام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نظّف جهازك الهضمي من الداخل.. أطعمة طبيعية تعيد لأمعائك صحتها ونشاطها

نظّف جهازك الهضمي من الداخل.. أطعمة طبيعية تعيد لأمعائك صحتها ونشاطها
نظّف جهازك الهضمي من الداخل.. أطعمة طبيعية تعيد لأمعائك صحتها ونشاطها
نظّف جهازك الهضمي من الداخل.. أطعمة طبيعية تعيد لأمعائك صحتها ونشاطها

ضبط 4 أطنان لحوم ودجاج مجهول المصدر خلال حملات تموينية بمركز بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

بيطرى الشرقية يضبط 530 كجم لحوم ودواجن مخالفة بالعاشر من رمضان وههيا

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

زيارة تركي آل الشيخ لعادل إمام

بيتابع كأس العالم.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس لقائه مع عادل إمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر في مواجهة الاستهداف المركب.. قافلة السموم اسم خادع ومشروع خبيث

محمود زيدان

محمود زيدان يكتب.. الذين يبلغون رسالات الله.. الشعراوي نموذجًا

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

المزيد