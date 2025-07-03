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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بيسكوف: بوتين وترامب يجريان حاليًا محادثة هاتفية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
قسم الخارجي

أعلن المتحدث بإسم قصر الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يجري حاليا اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد المتحدث باسم الكرملين: "المحادثة جارية حاليًا"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية.

ويعتزم الكرملين عقد إحاطة إعلامية عقب المحادثة بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

وقال بوتين: "سأتحدث اليوم مع الرئيس الأمريكي، وسأقترح عليه بالتأكيد استخدام هذه المادة للترويج لها في السوق الأمريكية".

وجاءت تصريحات الرئيس الروسي خلال منتدى ASI "أفكار قوية لعصر جديد"، حيث عُرضت عليه منتجات محلية روسية من قطاع مستحضرات التجميل.

يذكر أنه في 14 يونيو الماضي، صرح مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف، بأن بوتين وترامب أجريا محادثة هاتفية أخرى وحسب قوله، استمرت المحادثة قرابة الساعة.

يأتي ذلك في ظل توقف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا الهادفة إلى إنهاء الحرب بينهما والتي اندلعت في فبراير 2022 وتسببت في مقتل وإصابة مئات الآلاف من الجانبين.

بيسكوف بوتين وترامب بوتين قصر الرئاسة الروسية الكرملين الرئيس الروسي الرئيس الأمريكي ترامب

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