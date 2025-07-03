الكرملين يراقب إمدادات السلاح لأوكرانيا عن كثب ويرجح مكالمة بين بوتين وترامب

أكد الكرملين أنه يراقب عن كثب الوضع المتعلق بإمدادات الأسلحة من الغرب إلى أوكرانيا، مشيرًا إلى أهمية تقييم التأثيرات المحتملة لهذه الإمدادات على التطورات الميدانية والسياسية

الكرملين: تعليق أمريكا بعض صادرات الأسلحة لأوكرانيا خطوة مهمة لإنهاء الحرب الكرملين : بوتين لم يتلق من بريطانيا وألمانيا طلبات للتواصل الكرملين: روسيا تحافظ على علاقاتها مع القيادة السورية الحالية

تحضيرات لجولة جديدة من المفاوضات مع كييف

أوضح الكرملين أن الإجراءات اللازمة لبدء جولة جديدة من المفاوضات مع الجانب الأوكراني لا تزال في طور التحضير، مع التأكيد على ضرورة التعامل بحذر مع المعلومات المتعلقة بمذكرة التفاهم الروسية لتفادي الإضرار بعملية التسوية السياسية.

توقع مكالمة هاتفية بين بوتين وترامب

رجّح الكرملين أن تتم مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم بعد الساعة السادسة بتوقيت موسكو، في إطار التنسيق المستمر بين الطرفين.