الكرملين: خاب أمل ترامب حول وقف الصراع الأوكراني

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الجمعة إن روسيا تتابع عن كثب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قالها عقب الاتصال الهاتفي الذي جمع بينه، وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس.

وقال ترامب عقب انتهاء الاتصال الهاتفي إنه يشعر بخيبة أمل شديدة بسبب رفض الرئيس الروسي وقف الصراع الأوكراني بالوقت الراهن.

في اتجاه آخر كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أن موسكو سوف تُنهي الصراع الأوكراني خلال الأسبوع الحالي، وأعلنت موسكو في وقت سابق أنها سوف تستخدم السُبل الدبلوماسية، والسياسية في التعامل مع الملف الأوكراني بالتزامن مع استمرار العملية العسكرية الروسية ضد كييف حتى تتحقق الأهداف الروسية.

وتعرض روسيا شروطا لتحقيق السلام، وهي أن تصبح كييف دولة محايدة، وغير نووية ولا تنضم لحلف الناتو العسكري، وتعترف بروسية الأقاليم الأوكرانية دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابارويجيا التي سيطرت عليها روسيا خلال الحرب، وأجريت بها استفتاءات شعبية في سبتمبر عام 2022 للانضمام لروسيا، والتي جاءت بموافقة الأغلبية بتلك الأقاليم.