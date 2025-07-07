الكرملين ردا على تهديدات ترامب: التعاون داخل البريكس ليس موجها ضد أطراف ثالثة

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إن روسيا اطلعت على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن احتمال فرض الولايات المتحدة رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على الدول الداعمة لسياسة مجموعة البريكس.

وقال بيسكوف - عند سؤاله عن تصريحات ترامب وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس "الروسية: "إن التعاون داخل المجموعة لم يكن يوما ولن يكون أبدا موجها ضد أي أطراف ثالثة، وأن توجهات دول البريكس تقوم على أساس التعاون والشراكة المتوازنة، وأنه من المهم التأكيد على أن مجموعة البريكس هي تجمع لدول تجمعها رؤية مشتركة لبناء تعاون قائم على مصالحها الخاصة"

وكان ترامب قد كتب على منصته "تروث سوشيال"، أمس /الأحد/"أية دولة تصطف مع سياسات مجموعة بريكس المعادية لأمريكا سيتم فرض رسوم جمركية إضافية عليها بنسبة 10% ولن تكون هناك استثناءات لهذه السياسة" كما أكد في منشور آخر أنه سيبدأ اليوم بإرسال أول دفعة من الرسائل إلى دول عدة في أنحاء العالم لحضها إما للتوصل إلى اتفاق تجاري أو مواجهة فرض رسوم باهظة على سلعها.