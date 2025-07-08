وكالة موديز للتصنيف الائتماني تبقي إسرائيل عند أدنى مستوى على الإطلاق

أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ، على تصنيف إسرائيل الائتماني عند أدنى مستوى على الإطلاق، وفق ما أوردت صحف عبرية في كيان الاحتلال.

وأبقت الوكالة الدولية ، النظرة قاتمة للاحتلال عند Baa1 مع نظرة مستقبلية سلبية، مشيرة إلى الحالة الاقتصادية في ضوء القتال المستمر وفي ضوء ما حدث من عدوان على إيران أدت لرد إيران قاسم.

وحذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من أن تجدد الصراع وارتفاع تكاليف الدفاع قد يؤدي إلى تعميق الضغوط المالية.

وأعلنت وكالة موديز لخدمات المستثمرين في وقت متأخر من يوم الاثنين أنها أكدت التصنيف الائتماني طويل الأجل لإسرائيل عند Baa1 مع نظرة مستقبلية سلبية.

وأشارت الوكالة، إلى أن تجدد الصراع وارتفاع الإنفاق الدفاعي قد يُفاقمان الضغط المالي ويؤديان إلى مزيد من تخفيضات التصنيف.