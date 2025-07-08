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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كمين مركب ومهمة إخلاء معقدة.. الاحتلال يكشف تفاصيل عملية بيت حانون

صور من تحولوا إلى جثث
صور من تحولوا إلى جثث
محمد على

نجحت عناصر المقاومة الفلسطينية في تنفيذ عملية نوعية ضد الاحتلال وتكبيده خسائر فادحة في أرواح جنوده بإسقاط خمسة جنود لجيش الاحتلال وإصابة 14 آخرين.

ونشر الاحتلال صور الجنود الإسرائيليين الذين أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتـ.لهم، ليلة أمس، في بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وقد نفذت المقاومة العملية عبر كمين مركّب في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، مساء أمس، وفق ما أعلنه جيش الاحتلال صباح اليوم.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الضربات التي تتلقاها قوات الاحتلال خلال توغلها في مناطق شمال القطاع.

وأفاد جيش الاحتلال بأن جميع القـ.تلى ينتمون إلى كتيبة "نيتساح يهودا" التابعة للواء "كفير".

وأشارت التقارير العبرية إلى أن الكمين نُفّذ بدقة أثناء مرور القوة مشاة من كتيبة "نيتساح يهودا" على أحد الطرقات في بلدة بيت حانون، حيث جرى تفجير عبوتين ناسفتين واحدة تلو الأخرى عن بُعد، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين.

وتابعت الرواية بأن المقاومة أطلقت النار من كمين ثانٍ نحو قوات الإخلاء خلال عملية نقل المصابين، ما تسبب بإصابات إضافية في صفوف الجنود، وتحولت عملية الإخلاء إلى مهمة طويلة ومعقدة، استدعت تدخل وحدات إنقاذ إضافية إلى الموقع لإجلاء كامل القوة.

وفي أول تعليق له، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إن "صباح اليوم كان صعبًا على إسرائيل"، في تعبير عن حجم الخسائر التي لحقت بجيش الاحتلال في كمين بيت حانون.

من جهته، قال المراسل العسكري هيلل بيتون روزين إن قوات الاحتلال تقاتل في بيت حانون منذ سنة وثمانية أشهر، وغالبًا ما تكون هذه العمليات مصحوبة بعدد كبير من الإصابات.

اعتراف الاحتلال جنوده كمين مركب جثث شمال القطاع التقارير العبرية نيتساح يهودا كمين بيت حانون

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