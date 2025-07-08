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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمم المتحدة.. مجاعة في غزة بسبب إسرائيل.. 1 من كل 3 لم يأكل منذ أيام

الجوع في غزة
الجوع في غزة
محمد على

أكدت الأمم المتحدة أن الاحتلال الإسرائيلي رفض 3 من أصل 8 مبادرات إغاثة من المنظمة الدولية لدعم أهالي القطاع الذين يموتون جوعًا ويقتلون في سبيل الحصول على لقمة عيش من قبل الإسرائيليين والأمريكيين في إطار ما يسمى مؤسسة غزة الإنسانية.

أوضح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن 1 من كل 3 أشخاص في غزة لم يأكل طعامًا منذ أيام.


شدد على أنه ينبغي على سلطات الاحتلال فتح جميع المعابر لضمان توزيع المساعدات الإنسانية.


أشار إلى أن الوقود "شريان أمل للبقاء على قيد الحياة" في غزة داعيا إلى السماح بدخوله دون تأخير.


لفت إلى أن 700 ألف شخص نزحوا عدة مرات في غزة منذ انتهاك الاحتلال لوقف إطلاق النار في شهر مارس الماضي.

الأمم المتحدة مجاعة غزة الإسرائيلي مجاعة في غزة 1 من كل 3 لم يأكل أيام

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