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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إذاعة جيش الاحتلال: أكثر من 70% من قتلى القوات البرية سقطوا نتيجة لعبوات ناسفة

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال
محمود نوفل

زعمت  إذاعة جيش الاحتلال، بأن  العبوات الناسفة هي التهديد الأول للجيش في قطاع غزة؛ مشيرا إلى أن أكثر من 70% من قتلى القوات البرية في غزة خلال الأشهر الأخيرة سقطوا نتيجة لعبوات ناسفة.

ولفتت الإذاعة الإسرائيلية في تقرير لها إلي أن 27 من أصل 38 قتيلاً بسبب العبوات منذ استئناف القتال في غزة في شهر مارس الماضي.

وبين إذاعة جيش الاحتلال العبوات تنقسم إلى نمطين رئيسيين: كمائن عبوات على المحاور (19 قتيلاً) ومبانٍ مفخخة (6 قتلى).

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في وقت لاحق  مقتل 5 جنود وإصابة 14 آخرين؛ مشيرا إلي انه تم السماح بنشر أسماء أربعة منهم.

وبين أن القتلي الأربعة هم الرقيب أول مائير شمعون عمار، ٢٠ عامًا، من القدس، جندي في كتيبة نيستاح يهودا (٩٧) من لواء كفير، قتل  في معركة شمال قطاع غزة؛ وكذلك الرقيب موشيه نسيم فريش، ٢٠ عامًا، من القدس، جندي في كتيبة نيستاح يهودا (٩٧) من  لواء كفير، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

كما تضمنت قائمة القتلي الرقيب أول  (احتياط) بنيامين أسولين، ٢٨ عامًا، من حيفا، جندي في اللواء الشمالي من فرقة غزة،قتل في معركة شمال قطاع غزة بالإضافة الي الرقيب نوعم أهارون مسغاديان، ٢٠ عامًا، من القدس، جندي في كتيبة نيستاح يهودا (٩٧) من  لواء كفير، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

فيما دوّت صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، لتعيد إلى الواجهة مشهدًا مألوفًا في جنوب فلسطين المحتلة، وفقا لما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي.  

ولم تعد أصوات الإنذار جديدة على سكان تلك المنطقة، لكنها في كل مرة تحمل ثقلًا رمزيًا يتجاوز مجرد التحذير من قذيفة أو صاروخ، إنه جرس إنذار لحقيقة ثابتة: لا أمن مستقر في محيط محتلّ.

وبين جيش الاحتلال، في بيان مقتضب له ، أن صفارات الإنذار التي سُمعت في مستوطنات مثل نيريم ونير عام، جاءت نتيجة "إنذار كاذب"، دون وجود تهديد فعلي.

كما أعلنت دولة الاحتلال  عن اعتراض صاروخ باليستي أُطلق من اليمن، فيما تشهد جبهتها مع حزب الله تصعيدًا متسارعًا، ومعاركها في غزة لا تزال مفتوحة بلا أفق واضح. 


 

جيش الاحتلال إذاعة جيش الاحتلال غزة عبوات ناسفة قتلي جيش الاحتلال

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