جريفيث: جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 500 فلسطيني حاولوا الحصول على مساعدات

أكد وكيل الأمم المتحدة مارتن جريفيث، اليوم الاثنين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 500 فلسطيني وهم يحاولون الحصول على مساعدات.

اتفاق غزة

وأضاف وكيل الأمم المتحدة أن الحاجة ملحة لأي اتفاق بشأن قطاع غزة حتى بهدنة من 60 يوما، ولا بديل عن اتفاق فالناس في غزة يائسون.

وأشار جريفيث إلى أن أي اتفاق في غزة يجب أن يتناول مستقبلها، لافتا إلى أن انخراط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مفاوضات غزة أمر مهم.

وفي قت سابق من اليوم الاثنين، استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق تؤوي نازحين في قطاع غزة، في ظل العدوان المتواصل منذ أكتوبر 2023.

العدوان على غزة

وأفادت مصادر طبية ومحلية، بأن الشهيدين ماجد محمد مهدي خويشق، ومعاذ فارس محمد أبو حمد، ارتقيا نتيجة قصف مباشر استهدف خيمة للنازحين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر أيضاً عن وقوع عدد من الإصابات.

وفي وقت لاحق، استشهد المواطن ياسر حسين الأسطل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مركز للمساعدات الإنسانية شمال مدينة رفح جنوب القطاع.

وارتفعت بذلك حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 57,523 شهيداً، و136,617 مصاباً، منذ السابع من أكتوبر 2023، وفقاً لمصادر صحية.