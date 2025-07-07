17 شهيدًا بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من غزة

استشهد 17 فلسطينيا وأصيب آخرون، مساء اليوم الإثنين، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، بحسب وكالة "صفا".

و استشهد 9 فلسطينيين وإصابة 70 آخرين، باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين، قرب دوار غراب في مخيم النصيرات وسط القطاع، بحسب ما أفاد به مراسل وكالة "صفا".

وأشار إلى أن 4 شهداء ارتقوا جراء قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين، في منطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي القطاع، وهم: "محمد مجدي خفاجة، فاطمة ماجد خفاجة، صبا خفاجة، طفل مجهول الهوية".

ولفت مراسل " صفا"، إلى استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين، بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين قرب مسجد الصحابة بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وكانت قوات الاحتلال جددت عدوانها على قطاع غزة منذ فجر 18 مارس 2025، بغارات جوية على جميع أنحاء قطاع غزة مما أدى لاستشهاد أكثر من 6964 مواطنًا وإصابة 24576 آخرين، منقلبة على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة "حماس" وفصائل المقاومة استمر نحو 60 يوماً من إبرامه بوساطة أمريكية مصرية قطرية.