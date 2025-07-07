زلزال يضرب تركيا بقوة 5.0 ريختر

ضرب زلزال بقوة 5.0 درجة ساحل موغلا في تركيا مساء اليوم الإثنين، وشعر به سكان عدة مناطق، لا سيما داتشا وبودروم، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD).

سُجِّل الزلزال في البحر الأبيض المتوسط، قبالة ساحل جزيرة كريت اليونانية، وسط سلسلة من الهزات الارتدادية التي شهدتها منطقة بحر إيجة مؤخرًا، وفقا لما أورده موقع تركيا توداي.

وأفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، بأن الزلزال وقع على بُعد 188.60 كيلومترًا جنوب غرب داتشا في محافظة موجلا وضرب على عمق 7.37 كيلومترًا تحت قاع البحر.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات وتواصل السلطات المحلية مراقبة المنطقة تحسبًا لأي هزات ارتدادية محتملة.