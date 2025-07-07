البيت الأبيض: ترامب سيناقش مع نتنياهو وقف إطلاق النار بغزة

أعلن البيت الأبيض مساء اليوم الإثنين، عن استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، لمناقشة نتنياهو حول وقف إطلاق النار بغزة خلال زيارته لأمريكا.

وتسير مفاوضات وقف إطلاق النار بالوساطة المصرية والقطرية على أراضي الدوحة، والتي شهدت تعثرا اليوم مع طرح فكرة استكمال المحادثات غدا الثلاثاء.

ويستعد المبعوث الأمريكي لوقف إطلاق النار بغزة، ستيف ويتكوف للسفر لمنطقة الشرق الأوسط الأسبوع المقبل من أجل تفعيل هٌدنة 60 يوما لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، والتي تؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار مع الإفراج عن كل المحتجزين بين الطرفين حالة التوصل لاتفاق.