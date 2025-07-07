ترامب: سنفرض على اليابان وكوريا الجنوبية رسوما جمركية بنسبة 25%

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين عن فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 25% على الواردات من اليابان وكوريا الجنوبية، اعتبارًا من الأول من أغسط المقبل.

رسوم ترامب الجمركية

ونشر ترامب، في منشورين على موقع "تروث سوشيال"، لقطات شاشة لرسائل يبدو أنها موجهة إلى رئيس الوزراء الياباني إيشيبا شيجيرو والرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، والتي تُملي معدلات الرسوم الجمركية الجديدة.

وتنص الرسالتان على أن رسوم الـ 25% منفصلة عن الرسوم الجمركية الإضافية الخاصة بالقطاعات على فئات المنتجات الرئيسية.

رسوم جمركية ضد كوريا الجنوبية واليابان

كما تنص الرسالتان على أن "البضائع التي تُعاد شحنها للتهرب من رسوم جمركية أعلى ستخضع لتلك الرسوم".

ويبدو أن مصطلح "إعادة الشحن" في هذه الحالة يشير إلى ممارسة نقل البضائع إلى بلد مؤقت قبل شحنها النهائي إلى الولايات المتحدة، وذلك لتجنب الرسوم الجمركية.