لوقف الإبادة.. حماس تطالب بالرجوع للآليات الأممية في توزيع المساعدات

طالبت حركة حماس ، بضرورة الرجوع إلى الآليات الأممية، لتوزيع المساعدات بإشراف الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة، مجددة إدانتها الشديدة لاستمرار العمل بآلية الاحتلال القاتلة، و ذلك بحسب وكالة "تسنيم" الاخبارية.

وقالت حماس في بيان لها: تتواصل جرائم الاحتلال الصهيوني بحقّ المدنيين العزّل في قطاع غزة، عبر الآلية القاتلة للمساعدات، التي تحوّلت إلى مصائد موت تديرها قوات الاحتلال بغطاء أمريكي، ما يفاقم أعداد الشهداء يوميًا، ويكشف الطبيعة الإجرامية لهذه المنظومة.

وأشارت إلى أن مواصلة الاحتلال استهدافه المباشر والمتعمّد للمدارس ومراكز إيواء النازحين، يؤدي إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى يومياً من العائلات النازحة قسرًا، في انتهاك سافر لكل الأعراف الدولية، وفقا لما نقلته وكالة "تسنيم" الاخبارية.

ولفت الحركة، إلى تواصل الغارات التي تشنها طائرات العدو على المستشفيات والمراكز الطبية، في جريمةٍ ممنهجة تستهدف ما تبقى من المنظومة الصحية المنهارة.

وأكدت أنه تزامنًا مع سياسة التجويع، صعّد جيش الاحتلال استهدافه لمحطات تحلية المياه القليلة في قطاع غزة، مستخدمًا “العطش” كسلاحٍ موازٍ لسلاح الجوع ضد ملايين المدنيين، ما يفاقم الكارثة الإنسانية التي تضرب غزة من كل جانب، ويضيف جريمة جديدة إلى سجلّ حرب الإبادة المستمرة.

وأكدت أنّ ارتكاب حكومة مجرم الحرب نتنياهو لأبشع أنواع القتل الجماعي والحصار والتجويع، يضع المجتمع الدولي بكل مؤسساته، والدول العربية والإسلامية، أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية تستوجب التحرّك الجاد والعاجل لوقف هذه الجرائم التي تستمر منذ واحدٍ وعشرين شهرًا بلا رادع.