بوتين يوقع قانونا يسمح لمن لا يحمل الجنسية بالخدمة في الجيش الروسي

أفادت وسائل إعلام بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع قانونا يقضي بالسماح لمن لا يحمل الجنسية الروسية بالخدمة في الجيش الروسي.

يذكر أنه في 2 يوليو الجاري، أقر مجلس الاتحاد القانون الذي يمنح عديمي الجنسية فرصة الخدمة بموجب عقود في القوات المسلحة الروسية.

يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في مقتل وإصابة مئات الآلاف من الجانبين، حيث اندلعت المواجهات في فبراير 2022.

وتسعى الولايات المتحدة إلى وقف الحرب إلا أن التصعيد المتبادل بين موسكو وكييف تسبب في استمرار المواجهات، وآخرها شن الجيش الأوكراني هجوما على مصنع في العاصمة الروسية موسكو في وقت سابق من اليوم الاثنين.

وأعلن الجيش الأوكراني قصف مدينة كراسنوزافودسك في العاصمة الروسية موسكو، مستهدفا مصنع كراسنوزافودسك الكيميائي.