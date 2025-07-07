أمريكا تلغي تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية

قررت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الإثنين رفع هيئة تحرير الشام من قوائم الإرهاب عقب التعاون بين الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع مع الولايات المتحدة الأمريكية واتخاذ قرار محاربة التنظيمات الإرهابية مثل داعش بسوريا.

وتزعم الشرع هيئة تحرير الشام خلال فترة الاضطرابات التي ضربت سوريا عام 2013 التي دعت إلى رحيل الرئيس السوري السابق بشار الأسد الذي رحل في ديسمبر عام 2024.

وتوصل الشرع لعدة اتفاقات وتفاهمات مع المبعوث الأمريكي للسلام بسوريا السفير الأمريكي توم باراك والذي نظم لقاء جمع بين الشرع والرئيس الأمريكي ترامب خلال زيارة المملكة العربية السعودية.

وفتح باراك باب توقيع السلام بين إسرائيل وسوريا ووافق الشرع على الفكرة مطالبا بإنسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة عام 1967 وهو ما رفضته دولة الاحتلال الإسرائيلية،وتوغلت بالأيام الماضية بالعمق السوري وأصبحت على بُعد 10 كيلومتر من العاصمة دمش،وطالب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بتفعيل اتفاق فض الاشتباك مع إسرائيل الذي يعود لعام 1974.