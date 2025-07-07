جذب 1.3 تريليون دولار سنويًا.. وزراء مالية بريكس يتبنون أجندة لإصلاح النظام المالي العالمي

وافق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول بريكس، خلال اجتماعهم في ريو دي جانيرو، على ثلاثة إعلانات مشتركة تهدف إلى تعميق التعاون الاقتصادي ودعم إصلاحات النظام المالي الدولي.

ونقلت شبكة «TV BRICS» الإعلامية الدولية، الشريك الإعلامي لـ «صدى البلد»، بياناً من الموقع الإلكتروني للرئاسة البرازيلية للتجمع، ذكر فيه أن الأدوات المتفق عليها تشمل السندات الخضراء والقروض بالعملات الوطنية وأسواق الكربون الطوعية.

فوائد العولمة والنمو الاقتصادي

وجاء في البيان المشترك: «أصبحت اقتصادات دول بريكس أكثر اندماجًا في النظام الاقتصادي العالمي وتشكل اليوم نحو ربع التجارة العالمية وتدفقات الاستثمار، ومع ذلك تدرك الدول الحاجة إلى اتخاذ خطوات إضافية لضمان توزيع أكثر عدلاً لفوائد العولمة والنمو الاقتصادي والإنتاجية».

ودعا رؤساء الوزارات المؤسسات المالية الدولية إلى دعم تدابير التكيف مع تغير المناخ وخلق ظروف للمشاركة الفعالة للأعمال في هذا الإطار.

جذب الاستثمارات الخاصة

وأشار البيان إلى أنه لجذب الاستثمارات الخاصة، من المخطط استخدام أدوات متنوعة للتمويل المستدام، بما في ذلك السندات الخضراء والقروض بالعملات الوطنية وآليات التمويل المختلط. وفي الوقت نفسه، تعتزم دول بريكس تعزيز أسواق الكربون الطوعية.

ووفقًا للبيان، تؤيد دول المجموعة الشفافية في المجال الضريبي وتدعم الحوار العالمي حول فرض ضرائب عادلة للحد من عدم المساواة.

تعزيز المشاركة المجتمعية

وشدد الوزراء بحسب البيان: «نلتزم بمواصلة تعزيز المشاركة المجتمعية في عمل بريكس، وتطوير التعاون بين الخبراء والمجتمع المدني في الدول الأعضاء بالمجموعة، وتعزيز دور الاتصالات الإنسانية في الأجندة الاقتصادية والمالية».

كما أُولي اهتمام خاص خلال الاجتماع للتحضيرات للمؤتمر الثلاثين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي سيُعقد في نوفمبر في بليم.

ولفت الوزراء إلى ضرورة المشاركة الفعالة للوزارات المالية في مناقشة خارطة الطريق لجذب 1.3 تريليون دولار أمريكي من الاستثمارات المناخية سنويًا.

تعاون وتبادل إعلامي

وكانت شبكة «صدى البلد» الإعلامية، قد وقعت نهاية العام الماضي، اتفاقية تعاون وتبادل إعلامي مع شبكة «TV BRICS» الإعلامية الدولية، لتعزيز مكانة وحضور مصر في فضاء الإعلام الدولي خصوصاً في دول بريكس وبريكس+، واطلاع الجمهور في دول بريكس على أحدث الإنجازات في المجالات العلمية الثقافية والاقتصادية في مصر دول بريكس الأخرى.