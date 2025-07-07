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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قادة بريكس يتبنون الإعلان الختمامي للقمة السابعة عشرة للمجموعة

قادة بريكس
قادة بريكس
محمد صبري عبد الرحيم

عُقدت الجلسة العامة لقمة بريكس في ريو دي جانيرو بالبرازيل، تحت شعار «السلام والأمن وإصلاح الحوكمة العالمية»، حيث اعتمد القادة في ختامها إعلان القمة.

وافتتح الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الاجتماع، مؤكدًا -في كلمته- أن بلاده تستضيف قمة المجموعة للمرة الرابعة.

سلطة بريكس وتأثيرها 

وشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في القمة عبر الفيديو. وشدد على أن سلطة بريكس وتأثيرها في العالم يتزايدان عامًا تلو الأخر.

ووفقًا لما نشرته شبكة «TV BRICS» الإعلامية الدولية، الشريك الإعلامي لـ «صدى البلد»، فإن الرئيس الروسي، أكد ضرورة توسيع استخدام العملات الوطنية في التسويات المتبادلة. وبحسب قوله، فإن إنشاء نظام تسوية وإيداع مستقل ضمن بريكس سيجعل المعاملات المالية أسرع وأكثر فعالية وأمانًا، وهو ما انعكس في الإعلان الختامي.

الإعلان الختامي

وجاء في الإعلان: «نرحب بتوجه آلية التعاون المصرفي المشترك لبريكس نحو تعزيز وتوسيع الممارسات والنهج المالية المبتكرة لتنفيذ المشاريع والبرامج، بما في ذلك البحث عن آليات تمويل مقبولة بالعملات الوطنية».


وأشار بوتين أيضاً إلى أهمية مواصلة البرازيل العمل على تنفيذ المبادرات الروسية المقترحة عام 2024، بما في ذلك بورصة حبوب بريكس، ومركز أبحاث المناخ، ومنصة لوجستية دائمة، وبرامج التعاون الرياضي. وأعرب عن ثقته بأن الإعلان الختامي لقمة بريكس سيشكل أساساً جيداً لمواصلة الأنشطة المشتركة بروح التعاون المتكافئ.

ودعا القادة في الإعلان، إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي، حيث لفت رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، إلى هذه الضرورة في كلمته بالجلسة العامة.

تعزيز التبادل التجاري

وأيد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، وجهة النظر ذاتها، مؤكداً أن توسع بريكس يفتح فرصاً جديدة لتعزيز التبادل التجاري والتكنولوجي والتعاون في مجال الاقتصاد الأخضر.


وأولى رامافوسا اهتماماً خاصاً لمكافحة الإرهاب، مشدداً على أن جنوب أفريقيا ملتزمة بالتنفيذ الكامل لاستراتيجية بريكس لمكافحة الإرهاب. كما أدان القادة في الإعلان الهجوم الإرهابي في الهند بتاريخ 22 أبريل 2025، الذي راح ضحيته 26 شخصاً، ودعوا إلى الإسراع في استكمال واعتماد اتفاقية شاملة لمكافحة الإرهاب الدولي في الأمم المتحدة.


من جانبه، صرح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بأن الاتجاهات ذات الأولوية للتعاون في بريكس تشمل التكامل الاقتصادي والطاقة والبنية التحتية والتعاون المالي، بما في ذلك التسويات بالعملات الوطنية، وتعزيز دور بنك التنمية الجديد لبريكس، والتقنيات الجديدة.

تطوير الذكاء الاصطناعي

وأولت دول المجموعة في الإعلان الختامي اهتماماً خاصاً بالبند الأخير، وهو تطوير الذكاء الاصطناعي، حيث نص الإعلان على: "بهدف تعزيز الحوار البناء نحو نهج أكثر توازناً، وافقنا على إعلان قادة بريكس بشأن الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، الذي يهدف إلى تعزيز التنمية المسؤولة، والتنفيذ، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة والنمو الشامل".


علاوة على ذلك، أقرت الدول الأعضاء في المجموعة أهمية مواصلة العمل على مبادرة بورصة حبوب بريكس، واتفقت على تأسيس مجلس الفضاء التابع لبريكس، وأعربت عن دعمها للهند في رئاستها للمجموعة عام 2026، واستضافتها لقمة بريكس الثامنة عشرة.

تعاون وتبادل إعلامي

وكانت شبكة «صدى البلد» الإعلامية، قد وقعت نهاية العام الماضي، اتفاقية تعاون وتبادل إعلامي مع شبكة «TV BRICS» الإعلامية الدولية، لتعزيز مكانة وحضور مصر في فضاء الإعلام الدولي خصوصاً في دول بريكس وبريكس+، واطلاع الجمهور في دول بريكس على أحدث الإنجازات في المجالات العلمية الثقافية والاقتصادية في مصر دول بريكس الأخرى.

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