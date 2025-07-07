مدبولي في بريكس: دولنا بحاجة لخارطة طريق فعالة لنقل المعرفة والتكنولوجيا.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

سعر الذهب اليوم الاثنين يشهد تغيرات.. وهذه قيمة عيار 21



يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامية نهاد سمير، عبيدة أمير، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 7-7- 2025.

سجل سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3977 جنيها للجرام.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 4640 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 5302 جنيه للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجّل 37120 جنيها.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 7-7-2025 .. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي عبيدة أمير، ونهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين 7-7-2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 49.40 جنيه للبيع و49.27 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 58.20 جنيه للبيع، و58.03 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 67.46 جنيه للبيع، و67.26 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 13.17 جنيه للبيع، و13.14 جنيه للشراء.

مدبولي في بريكس: دولنا بحاجة لخارطة طريق فعالة لنقل المعرفة والتكنولوجيا.. فيديو

عرضت القناة الأولى فيديو لكلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جلسة "تعزيز التعددية والشئون الاقتصادية والمالية، والذكاء الاصطناعي" ضمن مشاركته، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعمال النسخة السابعة عشرة لقمة مجموعة "بريكس" التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، على مدار يومي ٦ و٧ يوليو الجاري.

وفي مستهل كلمته، قال رئيس الوزراء: مرة أخرى، أود أن أتقدم بخالص الشكر للرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، على استضافته لنا اليوم، كما أرحب برؤساء دول وحكومات الدول الشريكة في مجموعة "بريكس"، المشاركين في القمة.



السيسي: المباحثات مع الرئيس الصومالي شهدت نقاشًا معمقا حول القضايا الثنائية



استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة العلمين الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال، وعقد الرئيسين جلسة مباحثات ثنائية مغلقة أعقبتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.

وقال الرئيس السيسي، إن زيارة الرئيس الصومالي تجسد عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين بلدينا

والقائمة على وحدة التاريخ والدين والثقافة فضلا عن رؤى وأهداف مشتركة.

ولفت إلى أن زيارة الرئيس الصومالي تأتي في إطار حرصنا المتبادل على الارتقاء المستمر بشراكتنا الاستراتيجية بما يحقق مصالح شعبينا الشقيقين.



المخرجة كنزة التازي عن "أخوة الرضاعة": "أردت إبراز وجه من التضامن النسائي في تراثنا المغربي



قالت المخرجة كنزة التازي، إن فيلمها الجديد "أخوة الرضاعة"، يستلهم فكرته من تراث مغربي منسي يعود للقرن الرابع عشر، مشيرة إلى أن الفيلم مستوحى من مكان تاريخي كان يُعرف باسم "فندق الرضاعة"، حيث اعتادت النساء الاجتماع لإرضاع الأطفال الأيتام وتبادل الرعاية والدعم، مما شكّل رمزًا قويًا للتضامن النسائي والأمومة البديلة.

وأضافت خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الفكرة انطلقت من مشاهدتها لفيديو يوثّق هذا الموقع، وهو ما ألهمها كتابة قصة امرأة عزباء تُدعى مريم، تذهب إلى هذا المكان رفقة ابنها كي تقوم بإرضاع طفل يتيم، "أردت أن أروي حكاية تجسّد الرابط العاطفي والإنساني العميق بين الأم وطفل لا تربطهما صلة دم، لكنها علاقة تنبع من الرحمة والاحتواء".



البفتيك وكباب الحلة بـ 450 جنيه.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم



عرضت برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير، وعبيدة أمير، تقرير فيديو عن أسعار اللحوم في الأسواق اليوم.

وقالت مراسلة القناة ندى باهي، إنها متواجدة في محافظة القاهرة لمعرفة أسعار اللحوم، وأكد صاحب محل لحوم أن أسعار اللحمة الحمراء سعرها يتراوح بين 420 إلى 460 جنيه للكيلو.

ولفت إلى أن البفتيك وكباب الحلة بـ 450 جنيه، واللحمة المفرومة بـ 400 جنيه، وأن أفضل قطعة لعمل كفتة اللحمة تكون من الفخدة.



تعرف على حالة طقس اليوم.. الأرصاد الجوية تكشف



أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن تلك الفترة هناك ارتفاعا فى نسب الرطوبة نتيجة تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي، وبالتالي يسبب كتل هوائية شديدة الحرارة رطبة طوال الأسبوع وحتي بداية الأسبوع القادم.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن درجات الحرارة العظمي نهارا على القاهرة فى الظل 37 درجة مئوية، والمحسوسة 39 أو 40 درجة نتيجة إعتدال سرعات الرياح وزيادة نسب الرطوبة.

وتابع أن اليوم وغدا هناك إضطراب فى حركة الملاحة البحرية على بعض سواحل البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة، نتيجة سرعات الرياح التي تصل إلى 60 كم على الساعة، وإرتفاع أمواج تصل إلي 3 متر، محذرا المصيفين على البحر الأحمر بتوخي الحذر التام وإتباع تعليمات الشواطئ.



المطربة تانيا قسيس: بحب اللهجة المصرية.. ومبسوطة من حب الناس لأغنية "خليني معاك"



أعربت المطربة اللبنانية تانيا قسيس عن سعادتها البالغة بالنجاح التي حققته أحدث أغنياتها "خليني معاك"، والتي ترشحت لجائزة "الموريكس دور" عن فئتي أفضل أغنية وأفضل فيديو كليب.

كشفت تانيا قسيس في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" الذي تقدمه الإعلامية نهاد سمير وعبيدة أمير على قناة "صدى البلد"، عن كواليس الأغنية وحبها الكبير لمصر واللهجة المصرية.



إعلام إسرائيلي: وفد التفاوض في الدوحة أبلغ نتنياهو بأن أجواء محادثات إيجابية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلام إسرائيلي، قال إن وفد التفاوض في الدوحة أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بأن أجواء محادثات صفقة التبادل إيجابية.

وأكد نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، اليوم، أن عمليات الإسناد لقطاع غزة ستستمر ولن تتوقف إلا بوقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار المفروض على القطاع.

وقال المسؤول الحوثي، في تصريحات صحفية: "العدوان الصهيوني لم ولن يتمكن من إيقاف الضربات اليمنية التي تطال عمقه".